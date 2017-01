Indignación de activistas de DDHH ante revés en la justicia italiana por Plan Cóndor

"Se está dejando un mensaje de que los militares uruguayos quedan absueltos por lo tanto no fueron responsables de Plan Cóndor" dijo Victoria Moyano, hija de detenidos desaparecidos y activista de derechos humanos en entrevista con Sputnik y Radio Uruguay. "Con estos fundamentos sí fueron condenados responsables de otros países como Bolivia o como Chile, aunque la realidad es que había una gran cantidad de imputados eran 27 y solamente hubo 8 condenas por prisión perpetua", agregó.

Moyano viajó hasta Roma para conocer el fallo de la Corte italiana que fue conocido el martes 17 de enero. "Nosotros venimos exigiendo en nuestros países el juicio y castigo. Sabemos muy bien que en Uruguay es imposible porque están vigentes las leyes de impunidad", señaló. "En Argentina sí fui querellante en distintos juicios con sentencias favorables y aun así tengo 38 años y no sé el destino de mis padres. Opinaba que de repente acá, en el juicio en Italia, podría llegar a conocerse alguna noticia importante y nos vamos con la mala noticia de esta sentencia. Estamos indignados", sostuvo Moyano.

Además en GPS Internacional, abordamos las primeras reacciones al debate que propone el gobierno del presidente argentino Mauricio Macri para bajar la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años de edad. "A los argentinos se nos mete de prepo en una discusión que no tiene nada que ver con la agenda de las principales necesidades de la sociedad argentina, aprovechando la amplificación mediática de algunos crímenes recientes en el país", opinó Rodolfo Tailhade, abogado y diputado por el opositor Frente para la Victoria. "Hay un problema grave de seguridad pero los menores no son el principal factor", añadió el legislador. "Acá hay que reformar todo un sistema que viene de la dictadura, el actual sistema de responsabilidad penal argentina es un decreto ley de la dictadura militar. Pero la discusión no pasa por la edad, al contrario."

"Me parece demasiado peligroso para el país mandar preso un chico de 15 años", expresó Tailhade.

En el cierre, dialogamos con el subsecretario de Deportes del Uruguay, el Dr. Alfredo Etchandy, quien repasó la historia y actualidad de las iniciativas del país para ser sede de futuros mundiales de fútbol y basketball y sobre las medidas que está tomando el gobierno para erradicar la violencia en el deporte.