Opinión: "Las prisiones en Brasil están bajo control del crimen organizado"

"Para entender bien lo que pasa en Brasil, que es una situación muy macabra, es necesario entender que hay una política de implantar un estado mínimo para con eso mover intereses lucrativos", dijo Almeida. "Cuanto mayor el número de prisioneros, aunque no tenga capacidad de recibirlos, es más el lucro a esas empresas. No les interesa un proceso de resocialización, reeducativo o el hecho que según estimativos de la comisión de derechos humanos de la Cámara federal cerca del 40% de los prisioneros no deberían estarlo o ya cumplieron la pena", explicó el periodista brasileño en GPS Internacional.

El analista estima que esta situación tiende a agravarse y no hay respuestas desde las instituciones. "Resulta hoy que las empresas privadas de seguridad que tienen una actividad muy oscura tienen un contingente mayor que las policías militares y que las tropas federales. Entonces es un caos desde todo punto de vista. Hay un raquitismo del Estado en temas de seguridad", sostuvo. Por otro lado, "los medios sensacionalistas no están dispuestos a discutir la verdadera raíz de problema, apenas muestran cuerpos decapitados y fragmentados para vender una idea de miedo y justificar el crecimiento de las empresas privadas de seguridad", opinó Almeida a Sputnik y Radio Uruguay.

Además en GPS Internacional, se cumplen 25 años de la paz en El Salvador que terminó con una cruenta guerra civil con decenas de miles de muertos y desaparecidos. "El 16 de enero de 1992 significó la culminación de un largo proceso, de una etapa trascendental en la lucha del pueblo salvadoreño hacia la construcción de una sociedad en paz, democrática y con justicia social. Algo en lo que por supuesto estamos comprometidos y que hay que trabajar de manera permanente", dijo Raúl Llarull, secretario nacional de comunicación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de El Salvador.

"Es importante para nosotros recordar y celebrar los acuerdos de paz como una victoria del pueblo armado y organizado que fue capaz de derrotar a una dictadura y a un ejército muy apoyado por el establishment de los Estados Unidos", añadió.

"Vivir en paz y ser capaces de resolver diferencias. Vivir en paz no significa la ausencia de conflicto social, la lucha por los derechos que nunca se puede negar al pueblo a través de mejores condiciones de vida, posibilidades de desarrollo y un estado que vele por la población", sostuvo Llarull. "No hay proceso que sea igual a otro. El caso colombiano será propio de Colombia, pero evidentemente las experiencias previas ayudan a no cometer los mismos errores y a tener formas de evitar desconfianzas", agregó el dirigente del FMLN.

En el cierre, dialogamos de gastronomía con la chef Laura Rosano autora del libro 'Frutos Nativos del Uruguay' y coordinadora nacional de 'Slow Food' en Uruguay.