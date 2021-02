Europa vive "en el mundo de fantasía de Narnia" sobre la realidad política en Venezuela

El portavoz diplomático de la Casa Blanca, Ned Price, informó que las negociaciones de la Administración de Joe Biden serán con la Asamblea Nacional y con Juan Guaidó "por la democracia de Venezuela". Price subrayó que no se espera ningún contacto directo con Maduro, "a quien consideramos un dictador. (...) No hay ninguna duda al respecto".

El analista internacional venezolano Sergio Rodríguez Guelfenstein dijo a En Órbita que no le sorprendió el tono de estas declaraciones.

"No iba a haber cambios, ganara quien ganara [en las elecciones de EEUU]. Hasta el sector que se hace llamar de izquierda, de Bernie Sanders y de Alexandra Ocasio-Cortez, respecto a Venezuela son imperialistas, al proponer derrocar al Gobierno", afirmó.

La Administración de Biden anunció que recurrirá a sus socios y aliados europeos, a la OEA y al Grupo de Lima, para cumplir su objetivo. "Se van a mantener las sanciones, incrementándolas y también los presupuestos de las oenegés que manejan", resaltó.

En relación con la dirigencia opositora venezolana que está fuera del país, aseguró que "no tiene incidencia salvo en grupos terroristas de extrema derecha que están en el país".

En cambio, Guelfenstein destacó que "en el país se está construyendo una oposición que se sale de los cánones que EEUU, la UE y el Grupo de Lima desean. Con estos sectores no tienen contacto ni cercanía".

El experto destacó la "falla jurídica" que existe por parte de los países europeos que no apoyan a Guaidó pero que tampoco respaldan a Maduro. Sobre este punto, el analista citó el ejemplo de "Narnia"—como lugar de fantasía o donde viven los soñadores, que refiere al universo creado por el escritor británico C.S. Lewis—.

"Tienen embajadores en un país al que no reconocen su Gobierno. Es un ridículo diplomático pero que los europeos, por su subordinación a EEUU, no se atreven a cambiar. Uno ve a sus embajadores haciendo el ridículo, hablando con funcionarios del Ejecutivo a escondidas. Hay una farsa jurídica que no saben cómo resolver", explicó.

Más allá de la pandemia

Este jueves 4 se conmemoró un nuevo Día Mundial de Lucha contra el Cáncer. La Organización Mundial de la Salud (OMS) se refirió al flagelo que quedó relegado de las políticas de salud pública a raíz de la pandemia del COVID-19.

El organismo indicó que 19,3 millones de personas fueron diagnosticadas en 2020 y se espera que el número "crezca de forma significativa en las próximas décadas".

Asimismo, señaló que la pandemia tuvo un "efecto catastrófico" en la lucha contra la enfermedad. Países latinoamericanos como México y Honduras, como diversas asociaciones de pacientes y profesionales de la salud, coinciden con la afirmación.

Sobre la situación en Argentina, En Órbita conversó con Edith Grynszpancholc, presidenta de la Fundación Natalí Dafne Flexer, de ayuda a niños con cáncer.

"Hubo afectaciones en distintas formas. Una fue en el acceso a la medicación, por cuestiones logísticas reales, y también por un aprovechamiento de las circunstancias por parte de obras sociales, que dicen que 'no podemos hacerlo bien por la pandemia y las restricciones [en Argentina]'. Detectamos excusas", señaló.

La entrevistada agregó que por otro lado "se vieron afectadas las familias de los pacientes" por las medidas impuestas por el Gobierno para cumplir con la cuarentena "no solo en el tema del transporte hacia los centros asistenciales".

Grynszpancholc se refirió a "hechos dramáticos relacionados con pacientes que debían moverse entre provincias [hubo varios casos con problemas de autorizaciones y pases] y de pacientes terminales que no pudieron despedirse de sus familias, al estar internados en locales donde se trataban casos de COVID-19 ".

Sobre este punto, la entrevistada se refirió al caso de repercusión mediática en el país sudamericano: la muerte de Abigaíl Jiménez, la niña con cáncer a la que su padre llegó a cargar en brazos cuando les negaron la entrada en auto a su localidad de residencia, Termas de Río Hondo (Santiago del Estero), mientras regresaban de la provincia vecina de Tucumán.

En tanto, André Ilbawi, funcionario técnico de la OMS, sostuvo que se espera que el número de personas con cáncer registre un aumento de 47% para 2040. Y añadió que la enfermedad "es la segunda causa de muerte más importante a nivel mundial".

Estas y otras noticias en En Órbita. Pueden escucharnos todos los días a las 18 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.