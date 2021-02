Haití: clamor popular pide la salida de Moise del poder

Para la oposición haitiana, los cinco años de mandato de Jovenel Moise deben contarse desde febrero de 2016, tras repetirse las elecciones de un año antes. No así desde 2017 cuando se concretó la demorada juramentación, tal como asegura el mandatario, que insiste en permanecer en el cargo hasta 2022.

Sobre un posible fin de mandato este domingo 7, En Órbita conversó con el sociólogo argentino Lautaro Rivara, exbrigadista en Haití de ALBA Movimientos y especialista en ese país.

"Lo que ocurra dependerá de lo que pase en el frente internacional . Hoy en Haití piden la dimisión de Moise sectores empresariales, sindicales, sociales y colectivos de todo tipo", afirmó.

El entrevistado puntualizó que, en cambio, el mandatario cuenta con el apoyo de EEUU, la ONU y la OEA. "Hay una huelga general hasta el 7 de febrero. Todo irá escalando en la masividad y radicalidad de las protestas mientras el aparato represivo del Estado irá apretando el torniquete cada vez más", acotó.

Rivara reconoció ser "moderadamente pesimista en el corto plazo" sobre el tema. El Gobierno "quiere quedarse en el poder y lograr un blindaje constitucional para mantenerse hasta 2022".

El cambio de mando en Washington, con la llegada de Joe Biden, modifica la estrategia hacia Haití, luego de promover en los últimos años el caos organizado, señaló el entrevistado. "Se apostó por infiltrar mercenarios y paramilitares, y apoyar los grupos delincuenciales que generan terror para desmovilizar a la población", denunció.

El sociólogo resaltó que "ahora se combina un intento de pseudonormalización [de la institucionalidad] con una política represiva que se incrementa, con la creación de Moise de la agencia de inteligencia, y con el encarcelamiento de opositores o el asesinato selectivo de personalidades, como el caso del presidente del Colegio de Abogados de Puerto Príncipe".

En abril de 2021 se prevé un referéndum para una nueva Constitución, y elecciones presidenciales y legislativas en septiembre. No hay información detallada sobre el proyecto de reforma de la Carta Magna aunque ya trascendió que se busca un parlamento unicameral. El Legislativo no funciona hace un año ya que las elecciones de 2018 para renovar cargos no se realizaron y el presidente lo cerró por decreto.

Por eso, para Rivara, en el país caribeño "hay una gran concentración del poder en el Presidente, que busca rubricar constitucionalmente".

Los presidentes de Uruguay y Brasil se dan la mano

El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou visitó a su par brasileño Jair Bolsonaro en su primer viaje oficial desde su asunción en marzo de 2020.

El mandatario y el ministro de exteriores, Francisco Bustillo, fueron recibidos en Brasilia por Bolsonaro y su canciller, Ernesto Araújo. Los líderes abordaron temas como el relacionamiento entre ambas naciones y la proyección internacional del Mercosur.

"Brasil, bajo la presidencia de Bolsonaro, ha sido uno de los principales impulsores de la liberalización del Mercosur. Y uno de los puntos clave es cómo los países del bloque van a encarar el momento pospandemia", dijo a En Órbita el analista político uruguayo, Damián Recoba.

Lacalle Pou dijo en rueda de prensa tras la reunión que se va "satisfecho, hemos coincidido en la enorme cantidad de temas". Ambos mandatarios además debatieron sobre una posible hidrovía entre Argentina, Brasil y Uruguay.

Uruguay, bajo la presidencia de Lacalle, "va hacia un Mercosur más liberalizado donde los países puedan encarar estrategias y acuerdos comerciales con otros países sin necesidad de estar atados al bloque regional", expresó Recoba.

El analista enfatizó, en particular, la importancia de este encuentro para dos países en su lucha conjunta contra la pandemia , dado que ambos comparten muchos kilómetros de la "frontera seca", es decir, terrestre. Ciudades como Rivera o Chuy (Uruguay) llevan vida binacional con sus vecinas Santana do Livramento y Chui, con traslados diarios de población por trabajo o compras.

Con este viaje, Lacalle Pou ya concretó en los últimos meses reuniones con sus dos países vecinos. En noviembre de 2020 recibió a su par argentino, Alberto Fernández, en la estancia presidencial de Anchorena, departamento de Colonia.

Estas y otras noticias en En Órbita. Pueden escucharnos todos los días a las 18 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT