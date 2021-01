Guatemala: Giammattei cumple un año en el poder con más deudas que logros

Este jueves 14 de enero Alejandro Giammattei cumplió su primer año al frente del país centroamericano. El médico devenido en político ganó las elecciones en su cuarto intento, y si bien contaba con amplia aprobación en abril (83%), esto pronto cambió.

De acuerdo con una encuesta realizada por el medio local Prensa Libre, en octubre ese porcentaje bajó hasta el 36% y se estima que sigue cayendo.

"Las medidas que el Gobierno impulsó para detener los efectos negativos en la economía, en especial a familias con bajos recursos, fueron cuestionadas. El Congreso autorizó el endeudamiento para apoyar a estas personas y a pequeños empresarios", explicó a En Órbita el analista y periodista guatemalteco Carlos Arrazola.

"Ha surgido una consigna popular en la que la gente pregunta ' dónde está el dinero ', que no llegó a las familias más necesitadas y aún no hay presentación de cuentas sobre estos recursos", agregó.

A la situación económica se sumó la crisis generada por la pandemia que puso el liderazgo del mandatario a prueba. Para Arrazola, la imagen de Giammattei también se deterioró por las diferencias con el vicepresidente Guillermo Castillo, a quien restó autoridad con sus decisiones.

Por otra parte, el combate a la corrupción —una de sus banderas de campaña y problema nacional en las últimas décadas— estuvo lejos de cumplirse y parte de la población considera que hasta ha aumentado. Además, problemas en el presupuesto le valieron fuertes protestas en su contra.

Huelga en Perú

Los trabajadores de la salud mantienen el paro iniciado el miércoles 13 ante la falta de contacto con el Gobierno interino de Francisco Sagasti. Personal médico, de enfermería, farmacia, obstetras, entre otros profesionales, paralizaron sus tareas aunque permanece la atención en áreas críticas.

"La medida la anunciamos hace más de dos meses. Pedimos que se incremente el presupuesto en 0,5% del PBI. Sin embargo, en pandemia, aumentó 0,2%. En Perú solo tenemos el 2,4% del PBI destinado a la salud, que es menos de la mitad del promedio latinoamericano", explicó a En Órbita el presidente de la Federación Médica Peruana, Godofredo Talavera.

"No nos dan mascarillas, no hacemos pruebas. Se nos prometió un equipo de 5.000 personas para hacer seguimiento de contactos pero no se implementó", lamentó el entrevistado.

Entre los reclamos los trabajadores destacan el pago del bono extra de un equivalente a 190 dólares acordado con el Ejecutivo, que solo llegó a ejecutarse en agosto. Además solicitan el aumento escalonado acordado en 2015, que no se ha llegado a cumplir en tiempo y forma.

Estas y otras noticias en En Órbita. Pueden escucharnos todos los días a las 18 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.