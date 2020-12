Navidad histórica: la vacuna rusa Sputnik V rumbo a Argentina

La aprobación de la vacuna Sputnik V fue "con carácter de emergencia", informó este miércoles 23 el Ministerio de Salud de Argentina y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

El país sudamericano espera para este jueves 24 la llegada desde Moscú de 300.000 dosis contra el COVID-19. El presidente Alberto Fernández consideró que "si los tiempos programados se cumplen" la inmunización comenzará antes del 31 de diciembre.

"Por la falta de planificación va a haber carencia de proveedores o vacunadores calificados. Habrá incertidumbre ante la insuficiencia de vacunas", pronosticó en diálogo con En Órbita Guillermo Pacagnini, secretario general de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP).

"Se dice que hasta 2023 y 2024 no estará toda la población vacunada, fruto de esta lógica depredatoria capitalista. Nos preocupa que más del 53% de las dosis han sido compradas por los países poderosos . Canadá adquirió vacunas para hasta cinco veces su población", agregó.

El plan de vacunación previsto por el Gobierno argentino tiene una intención inicial de inmunizar a los trabajadores de la salud. El Ejecutivo prevé que en enero lleguen otras cinco millones de dosis y en febrero otra cantidad similar.

Para los últimos días de marzo llegarían las vacunas de la farmacéutica AstraZeneca. En los próximos dos meses, el Gobierno espera poder contar con las dosis de Pfizer.

"Hay deficiencias importantes en el sistema de salud nacional. Hay una curva que nunca dejó de bajar. Hoy estamos arriba de los 7.000 casos y 200 muertes por día", lamentó el Secretario General de la CICOP.

Colombia también define sus vacunas

El país se prepara para comenzar a vacunar contra el coronavirus de forma masiva en febrero de 2021. El presidente Iván Duque anunció que el país ya tiene aseguradas 40 millones de dosis de la farmacéutica estadounidense Pfizer.

Los primeros en inmunizarse serán el personal médico y las personas mayores de 80 años. En el segundo grupo están las personas de 60 a 79 años y quienes tengan comorbilidades.

En Órbita dialogó con el doctor Jorge Enrique Enciso Sánchez, presidente de la Federación de Sindicatos Médicos de Colombia.

"La situación ante el COVID-19 en el país es muy crítica. Nunca habíamos visto tantas camas de unidades intensivas ocupadas. Es parte del desorden social: mucha gente no cree en la pandemia, no usa tapabocas y no se cuida. La gran mayoría de los pacientes, un 80%, son asintomáticos", afirmó.

"Recibimos el anuncio con mucha expectativa y esperanza. Esperamos que la vacuna sea eficiente y pueda cubrir las nuevas cepas que se están descubriendo en estos días. (...) Esperamos que todo funcione como un reloj, adecuadamente", añadió el Presidente de la Federación de Sindicatos Médicos de Colombia.

Malestar en Uruguay

Docentes de la Facultad de Medicina de la universidad pública reclaman ante el desmantelamiento de las Unidades Docentes Asistenciales (UDAs).

El programa funciona desde el año 2009 a través de un convenio entre esa facultad, el Ministerio de Salud y la Administración de Servicio de Salud del Estado (ASSE). Su fin es fortalecer la formación de grado y posgrado de los profesionales de la salud y "mejorar la calidad de atención de los usuarios del subsector público", según el acuerdo.

En los últimos días, el equipo técnico y varios profesores de todo el país fueron despedidos sin que la Facultad de Medicina participara de la decisión. Las desvinculaciones llegan en un momento de avance de la pandemia en Uruguay y con un sistema de salud pública que ha recibido miles de nuevos usuarios.

"No hay respeto del convenio firmado. Es lo que estamos reclamando", dijo a En Órbita Rafael Vignoli, integrante de la comisión directiva de la Asociación de Docentes de la Facultad de Medicina.

"Parte del programa, por lo menos, va a seguir funcionando. No podemos decir que todas las UDAs van a caer por falta de presupuesto. Lo que no sabemos es cuáles no serán renovadas", agregó.

En tanto, el gerente general de ASSE, Eduardo Henderson, dijo que no se trató de despidos sino de cambios en los equipos de gestión. Pero el acuerdo indica que las modificaciones —incluidas las desvinculaciones— deben ser propuestas por la coordinación y aceptadas por las tres instituciones.

Las UDAs son evaluadas anualmente, en el período que va desde noviembre a marzo.

