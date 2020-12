Combate al coronavirus: las vacunas evolucionan ante una situación "extremadamente grave"

El nuevo coronavirus continúa su expansión por el planeta, acercándose a las 70 millones de personas contagiadas. A un año de los primeros casos del brote anunciados desde la ciudad china de Wuhan, se superó los 1,5 millones de muertes, mientras la cifra de recuperados se acerca a los 45 millones.

"La situación es extremadamente grave. No se ven fórmulas específicas de control salvo la esperanza con la llegada de las vacunas", dijo a En Órbita el doctor Silvio Vega, presidente de la Asociación Panamericana de Infectología por la Organización Panamericana de la Salud.

Vega destacó que "en Centroamérica existe un foco importante, con complicaciones en países como Panamá. En tanto, "en Sudamérica los problemas más importantes se ven en Perú, Ecuador y Brasil".

En tanto, AstraZeneca cooperará con Rusia sobre las, según informó el Fondo de Inversión Directa ruso. La farmacéutica sueco-británica comenzará ensayos clínicos de su vacuna en combinación con la rusa Sputnik V a finales de diciembre.

"La evolución de la vacuna es buena. Pero los prospectos carecen de la experiencia en grandes poblaciones, que es lo que se está experimentando ahora. Conociendo las nuevas tecnologías con las que se fabricaron las dosis, entiendo que sean seguras para comenzar a inmunizar a la población", aseguró el doctor.

El país más afectado es EEUU, con más de 15,6 millones de contagios y superando los 292.000 fallecimientos. En cantidad de contagios le siguen India y Brasil.

"Hay que seguir tomando medidas. La vacuna es parte del paliativo. Cuando se producen estas grandes pandemias los gérmenes se distribuyen, pasan de la parte epidémica a la endémica. Se quedan produciendo enfermedades por varios años más. Las vacunas aplican control cuando se aplican de forma masiva", sostuvo Vega.

Aborto en Argentina

La Cámara de Senadores deberá considerar el proyecto de ley de la legalización del aborto, aprobado este viernes 11 por Diputados. El proyecto de ley que permite la interrupción del embarazo hasta la semana 14 de gestación tuvo 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones.

Miles de manifestantes se concentraron durante la madrugada en las inmediaciones del Congreso, en Buenos Aires. Por un lado, quienes apoyan la ley, identificados con el simbólico pañuelo verde.

"Tenemos toda la expectativa de que se garantice este derecho humano, que es una deuda que tenemos con la democracia", dijo a Sputnik Silvia León, secretaria de Género y Diversidad de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) Autónoma y dirigente gremial de asalariados estatales.

En tanto, otras miles de personas que rechazan la normativa se reunieron, identificadas con prendas de color celeste.

"Defendemos la vida de la mamá y del bebé, somos un poco la voz de los que no tienen voz. La vida no se debate, no se negocia, la vida se defiende", indicó a Sputnik Justina Treglia, quien se acercó al Congreso con una reproducción escultórica de un feto, elevado a la manera de estandarte.

La legalización del aborto en el país se discutió por primera vez en el Parlamento en 2018, durante el Gobierno de Mauricio Macri. Datos oficiales estiman entre 370.000 y 520.000 abortos clandestinos anuales en el país, con 39.000 internaciones cada año.

El actual ministro de Salud, Ginés González García, afirmó que "si esto fuera un problema masculino, habría sido resuelto hace mucho tiempo".

