Impunidad en El Salvador por matanza de El Mozote; frente anti-AMLO desafía en México

El director de asuntos jurídicos del Ministerio de Defensa, coronel Vanegas García, impidió la entrada al Estado Mayor Conjunto del juez que trabaja en la causa. En agosto, el magistrado Jorge Guzmán ordenó a dicha cartera la apertura de los archivos sobre la que se considera la mayor masacre en el hemisferio occidental.

Entre el 10 y el 12 de diciembre de 1981 el batallón de infantería Atlácatly alrededores, al noroeste del país. Los pobladores fueron separados en grupos, interrogados bajo tortura sobre acciones del Frente Farabundo Martí, y luego ejecutados. La mitad de ellos eran niños.

En Órbita conversó con Ovidio Mauricio, director de la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal Dra. María Julia Hernández, representante de víctimas de aquella matanza.

"Hay suficientes pruebas para ir a la audiencia final. Hay declaraciones de testigos protegidos que pertenecieron al batallón que cometió la masacre y que dieron datos clave que involucran a la cúpula militar", afirmó.

En 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos recomendó una serie de medidas para atender a los sobrevivientes en las que no se ha avanzado, según denunció el entrevistado.

"No se ha indemnizado a todas las víctimas. (...) En ese lugar, tras años de asedio en la guerra [1979-1992], desaparecieron los registros municipales, donde están las partidas de nacimiento y defunción. Los familiares deben presentar documentación que los relacione con las víctimas", expresó Ovidio.

En 2019 el presidente Nayib Bukele se reunió con sobrevivientes y familiares y aseguró que en su Ejecutivo el tema "sería prioridad". El mandatario —también con el cargo de Comandante en jefe de la Fuerza Armada— no se ha manifestado sobre la negativa de los archivos a la Justicia.

Plantón en México

Desde el sábado 19, unas 1.500 personas del Frente Nacional Ciudadano anti-AMLO (FRENAAA) instalaron carpas en el centro de Ciudad de México pidiendo la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador, mediante un plantón por tiempo indeterminado.

"Sus dirigentes visibles son personajes vinculados a la ultraderecha con carácter religioso que consideran que el país está siendo llevado a la senda del comunismo", explicó a En Órbita el analista internacional mexicano Julián Andrade.

La policía teme que se produzcan enfrentamientos entre opositores y simpatizantes del mandatario en el centro de la capital. Sin embargo, AMLO garantizó la seguridad de los protestantes . "Si no protestaran los conservadores me sentiría hasta frustrado, diría que no estamos haciendo nada y que no hay ningún cambio", aseguró.

El FRENAAA está compuesto por 67 grupos. En los últimos meses realizó protestas con vehículos en varias ciudades del país. "Tienen presencia en las redes sociales y en algunas ciudades, pero sin fuerte arraigo", describió el analista mexicano.

"Este movimiento, lejos de afectar a López Obrador, hasta puede favorecer su narrativa de que existen grupos reaccionarios con interés de desestabilizar al proyecto de Gobierno. Le sirve en el relato que está colocando, dividiendo al país en liberales y conservadores", sostuvo Andrade.

Incertidumbre en Paraguay

La familia del exvicepresidente paraguayo secuestrado, Óscar Denis, anunció que no hablará hasta que surjan novedades del caso. Denis fue tomado de rehén hace 13 días por el grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

El Ministerio del Interior admitió que se está atravesando el momento más complicado desde la desaparición. Elfue en la misma zona del noreste del país en la que dos niñas argentinas de 11 años fueron asesinadas

El caso tuvo relevancia internacional dado que el Ministerio Público primero difundió que se trataba de dos guerrilleras adultas, abatidas por la Fuerza de Tarea Conjunta. A esto se sumó la constatación de que sus ropas fueron quemadas y reemplazadas por uniformes militares y que la investigación no siguió los protocolos establecidos.

"Presentamos una denuncia ante la Fiscalía de DDHH para que se salvaguarden los derechos de niños y niñas que puedan estar implicados en ese tipo de conflictos armados", dijo a En Órbita Walter Isaci, miembro del equipo jurídico de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay.

El entrevistado también destacó otra denuncia de la coordinadora, presentada ante el Congreso, sobre la creación de una Comisión de Investigación independiente sobre estos hechos. Pero no se recibieron respuestas o acciones sobre los reclamos presentados.

