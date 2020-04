Enfrentamiento entre Bolsonaro y ministro de Salud tiene en vilo a Brasil

Jair Bolsonaro se ha enfrentado públicamente al ministro Luiz Henrique Mandetta, quien defiende el distanciamiento social para reducir la propagación del COVID-19, siguiendo el ejemplo de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El diputado Omar Terra, exministro de Ciudadanía, es el principal candidato para suceder a Mandetta, adelantó el portal O Globo.

Días atrás, Bolsonaro dijo que a Mandetta le "falta humildad" para "conducir a Brasil en este momento difícil", pero según las encuestas, Mandetta tiene más del doble de aprobación popular que el presidente.

"La actuación de Bolsonaro frente al coronavirus es un desastre. Por palabras, acciones y gestos, confronta a la ONU, a la Organización Mundial de la Salud, a China y hasta a países occidentales tradicionalmente aliados de Brasil. También enfrenta a gobernadores estaduales que han declarado la cuarentena" ante la crisis, dijo a En Órbita, Reinaldo Carvalho, director del Centro Brasileño de Solidaridad con los Pueblos y Lucha Por la Paz.

La disputa abierta con el ministro de Salud llega cuando hay duras críticas contra el presidente desde varios frentes. El último fin de semana, diversos portales locales, entre ellos Defesanet —un medio militar del vecino país— informaron que el general Walter Souza Braga Netto, oficialmente el primer ministro de la Casa Civil de Brasil, ahora también es el "presidente operacional" del país.

Braga Netto "tendrá a su cargo la dirección y la centralización en su persona de toda la gestión del Gobierno al menos mientras dure la crisis sanitaria. Esta decisión debió ser aceptada por Bolsonaro y su grupo político", añade la información.

Reinaldo Carvalho aclaró que Braga Netto no fue elegido para la función de presidente operacional, por lo que Bolsonaro sigue en funciones.

"Más allá de la crisis por la pandemia a nivel mundial, Brasil está inmerso en una crisis social, económica y sobre todo política. (...) El nombramiento [de Souza Braga Netto] es un aumento de la presencia militar en el Gobierno", afirmó el entrevistado.

Perú: "La pandemia ha desnudado la precariedad del sistema de educación pública"

Se retomaron las clases a través de internet y espacios en radio y televisión, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Según cifras oficiales, 72 % de los hogares con estudiantes no disponen de internet, por lo que se emitirán contenidos educativos diariamente en la radio y en la televisión pública. La plataforma Aprendo en Casa dispone de material para los alumnos de inicial hasta secundaria. El Ministerio de Educación informó que los materiales estarán disponibles en 6 idiomas y que se espera llegar a seis millones de escolares.

"La pandemia ha desnudado la precariedad del sistema de educación pública en Perú, y también de otros países. Hay comunidades muy alejadas que ni siquiera tienen electricidad. Muchos de estos niños de los quintiles con mayor pobreza tendrán dificultad para acceder a esta estrategia de educación", dijo a En Órbita el profesor Eleodoro Huamán Baldeon, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Perú región Amazonas.

Este mecanismo además presenta dificultades para el colectivo docente, que depende de sus propios recursos, explicó el entrevistado.

"Desde el sindicato SUTEP hemos exigido que se implemente un programa de formación que nos permita adquirir las competencias adecuadas para abordar el tema de la tecnología y de la información", manifestó Huamán Baldeon.

El Gobierno pretende retomar las clases presenciales de forma paulatina a partir del 4 de mayo, aunque depende de la evolución del virus en el país, que por el momento registra 2.561 casos positivos y 92 muertes. Ante este panorama el sindicato denuncia que casi 60 % de las escuelas no cuenta con servicios básicos. El 43 % carece de agua potable, 41 % no cuenta con saneamiento y 29,8 % no tiene electricidad.

En su diálogo con En Órbita el docente y dirigente sindical se refirió también a un posible aumento de la deserción escolar.

Alerta en Reino Unido, EEUU y Japón

El primer ministro Boris Johnson fue ingresado a cuidados intensivos luego de ser hospitalizado en la víspera por coronavirus. El Gobierno informó que, temporalmente, el canciller Dominic Raab asumirá sus funciones.

Raab aseguró que no ha hablado con Johnson desde el fin de semana, previo a ser hospitalizado. El canciller presidió esta mañana la reunión diaria para coordinar la respuesta del país al COVID-19.

La pandemia de coronavirus superó las 74.000 muertes en el mundo. Italia es el país con mayor número de fallecidos —más de 16.500— mientras EEUU es el epicentro mundial superando los 352.500 contagios y más de 10.000 decesos.

El administrador de la salud pública de EEUU, Jerome Adams, advirtió a los ciudadanos de que este lunes comienza "la semana más dura y triste" de sus vidas. "Este será nuestro momento Pearl Harbor, nuestro 11 de septiembre, solo que no será localizado. Ocurrirá en todo el país y quiero que se entienda", afirmó.

En tanto, Japón se apresta a declarar el estado de emergencia en Tokio y otras seis prefecturas ante el aumento de las infecciones. La capital reportó más de 100 casos nuevos por segundo día consecutivo, sumando 1.033 solo el domingo.

El país se acerca a los 4.000 contagios y tiene 85 muertes por COVID-19. La tercera economía del mundo, con la población más envejecida del planeta, prepara un fondo de 990.000 millones de dólares. Este paquete busca amortiguar el impacto de la pandemia en un país que ya estaba luchando por evitar la recesión.

Estas y más noticias en En Órbita. Pueden escucharnos todos los días a las 18 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.