Sigue la debacle política en Alemania tras renuncia de sucesora de Merkel

La dimisión de Annegret Kramp-Karrenbauer —llamada AKK— es consecuencia de la crisis desatada por la elección de un gobernador de la región de Turingia confirmada la semana pasada, con apoyo de su partido y de la ultraderechista Alternativa por Alemania.

Esta alianza llevó al centrista Thomas Kemmerich a ser primer ministro, pero debió renunciar 24 horas después de haber asumido. Fue la primera vez desde la posguerra que democristianos y liberales acuerdan con la ultraderecha. El hecho fue duramente criticado por la canciller Angela Merkel y por el ministro de Exteriores, Heiko Maas, entre otros dirigentes de peso.

Kramp-Karrenbauer se encaminaba a ser la sucesora natural de Merkel de cara a las elecciones de 2021, cuando la actual líder finalmente deje el cargo que asumió en 2005.

"Es una situación que algunos llaman terremoto político y esto son las réplicas. AKK es otra víctima de esta situación en la que la ultraderecha logró un triunfo enorme al quitar confianza a los partidos políticos y posicionarse como relevantes", al buscar hablar a la par de las otras agrupaciones, dijo a En Órbita el doctor en Comunicación Política por la Universidad Libre de Berlín, Franco Delle Donne.

Luego de confirmar su renuncia, la jerarca subrayó que la presidencia del partido y la candidatura en la carrera hacia la cancillería deben estar en manos de la misma persona. Actualmente ocupa el cargo de ministra de Defensa, el cual tiene la intención de mantener en caso de contar con el apoyo de su formación y del grupo parlamentario.

"En este caso, es muy probable el presidente de la Unión Demócrata Cristiana que sea el próximo canciller, por una cuestión de resultados electorales. Ahora pesa la caída que han tenido los partidos mayoritarios, no es lo mismo que antes (con el 40 %). Con su renuncia, AKK dice que no le dan las fuerzas y no soporta la presión", indicó el entrevistado.

La misión de AKK era "eliminar la polarización o al menos reducir la polarización interna del partido. Lo que vimos en Turingia es una grieta entre dos facciones, y ahora queda el juego abierto. Todos están rodeados bajo total incertidumbre, todos tienen algo que demostrar", dijo a En Órbita.

"En casi 15 años Merkel no pudo formar un sucesor o sucesora para continuar el proyecto", dijo Delle Donne, quien agregó que la canciller busca "calmar las aguas" y esperar a lo que pase en Turingia. No se sabe si habrá nuevas elecciones ni cuándo se votaría.

Juicio a Rafael Correa; tensión en El Salvador

Comenzó el juicio contra el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, acusado de fraude financiero y actos de corrupción durante su campaña electoral. El exmandatario de 56 años es juzgado junto a 20 miembros de su Gobierno, pero en su caso es en ausencia ya que reside en Bélgica.

"En el fondo el tema es cerrarle el paso para que no participe en las elecciones de febrero de 2012, para presidente y asambleístas", dijo a En Órbita el periodista ecuatoriano Luis Rosero.

Correa, presidente durante una década hasta 2017, apuntó que es víctima de una "cacería de brujas". Y agregó que se pretende poner fin a su carrera política antes de las elecciones de febrero de 2021. El juicio podría extenderse hasta finales de 2020 y se centra en sobornos millonarios que habría recibido durante su campaña.

"No se tomó en cuenta la recusación. Esto puede dar lugar a una violación de los derechos del exmandatario", señaló Rosero.

En otro orden, la organización Human Rights Watch reclamó activar la Carta Democrática de la OEA ante la crisis en El Salvador.

El documento es un instrumento que proclama como objetivo principal preservar la institucionalidad democrática. Este establece que la ruptura o alteración del orden constitucional de un país miembro impida la participación de su Gobierno en instancias de la OEA.

La crisis en el país centroamericano comenzó el jueves 6, cuando el presidente Nayib Bukele convocó a través del Consejo de Ministros a una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa. Su objetivo era tratar la aprobación de un crédito internacional para financiar la tercera fase de un plan de seguridad, de unos 109 millones de dólares.

La Asamblea consideró el llamado una violación de la separación de poderes del Estado. Bukele afirmó que si los diputados no acuden a votar incurrirán en desacato y el pueblo podría ampararse en el artículo 87 de la Constitución para iniciar una insurrección ciudadana . De acuerdo al apartado, el pueblo tiene derecho a restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno, o por graves violaciones a los derechos consagrados en la Carta Magna.

"En febrero de 2021 los sinvergüenzas de la Asamblea van para afuera, y si no aprueban esta semana el dinero del plan, nos volvemos a reunir acá el próximo domingo", manifestó a una multitud en las entradas del edificio.

En ese contexto, la Fuerza Armada y la Policía Nacional apoyaron al mandatario, hecho que activó las alarmas de la sociedad civil y de organismos sociales.

Dirigentes de la oposición criticaron la acción de Bukele en la Asamblea.

"El presidente estuvo a punto de romper la democracia que tantos años y sangre ha costado construir", dijo a Sputnik la diputada Cristina Cornejo, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.

