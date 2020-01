Guatemala, México y EEUU ante el drama de los migrantes

El mandatario calificó como un "rumor" la posibilidad de que se den nuevos términos para el Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA), firmado con Washington. Agregó que será discutido por el próximo Gobierno de Alejandro Giammattei, ya que el suyo finaliza el próximo 14 de enero.

Sobre el ACA y sus efectos, Sputnik consultó a Mario Polanco, director de la organización Grupo de Ayuda Mutua de Guatemala.

"Esto es consecuencia de las políticas del Gobierno de EEUU hacia Guatemala. Hay que tener en cuenta que aquí nosotros somos su traspatio. Fuimos víctimas de una invasión en 1954. Esta presencia [de EEUU] en nuestro territorio es bastante fuerte no solo en sentido físico sino también en el político y diplomático", dijo el entrevistado.

Por su parte, el presidente Morales también se refirió a la asistencia que reciben los migrantes salvadoreños y hondureños que forman parte del acuerdo actual.

"EEUU se comprometió a financiar a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), para que den la protección y atención a esas personas. Nuestra responsabilidad está salvada", puntualizó.

"No se trata de que EEUU haya descubierto el concepto de 'tercer país'. Europa ya lo había hecho, negoció con Turquía para que se convirtiera en un tercer país seguro para ciudadanos sirios y de otros lugares que trataran de ingresar a territorio europeo", explicó por su parte Polanco.

El concepto de "tercer país seguro" es un mecanismo internacional mediante el cual —cumpliendo con determinadas condiciones— es posible que un país reciba a los solicitantes de asilo de otro.

Por su parte, el Gobierno de México rechazó la propuesta de Washington de enviar a Guatemala a los mexicanos que solicitan asilo estadounidense.

© REUTERS / Mike Blake El muro fronterizo entre EEUU y México

"Hace poco menos de un mes EEUU anunció que Guatemala será tercer país seguro, no solo para Honduras y El Salvador, sino para cualquier nacionalidad. Y son mexicanos los que más están ingresando a EEUU. No pueden enviar a estos a su país, tampoco a los guatemaltecos, pero México no es tercer país seguro", señaló el director del Grupo de Ayuda Mutua de Guatemala.

En tanto, este jueves 9 Trump celebró la construcción de un nuevo tramo del muro fronterizo en la frontera con México.

La noticia llegó luego de que un juez federal de Texas decidiera levantar la orden de restricción temporal en contra del proyecto. Y desató la polémica, puesto que se realizará con fondos privados ante la insuficiencia de recursos presupuestales públicos y en las orillas del río Grande (Bravo).

Trump cambia bombas por sanciones; Alerta en Argentina por el dengue

© REUTERS / Kevin Lamarque Donald Trump, el presidente de EEUU

EEUU aprobó nuevas sanciones contra Irán, descartando por el momento acciones militares, mientras Teherán prometió una venganza "aún más fuerte" por el asesinato del comandante Qasem Soleimani, muerto por Washington el pasado 3 de enero en Irak.

Cada país "le habla a su pueblo y a sus electores en su discurso sobre el conflicto. Lo que estamos viendo es una paz provisoria en un enfrentamiento de larga data, cuando en 1953, a través de la CIA, EEUU participa en un golpe de Estado", dijo el historiador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, Leandro Morgenfeld.

Trump instó a China, Rusia, Reino Unido y la Unión Europea a presionar al Gobierno iraní.

El historiador explicó a En Órbita las repercusiones de esta escalada en los intereses de estos países y también la implicancia del conflicto en América Latina, al cuestionar el respaldo del Gobierno brasileño de Jair Bolsonaro a EEUU tras el asesinato de Soleimani.

© AFP 2019 / Marvin Recinos Mosquito Aedes Aegypti

En otro orden, las provincias del norte argentino intensificaron el control fronterizo anteimportados de. Las autoridades reforzaron la vigilancia epidemiológica y pidieron a la población tomar medidas preventivas en caso de viajar al país vecino.

Paraguay vive una epidemia que, según las autoridades, podría ser una de las más grandes de su historia.

"Esta situación puede ser una de las epidemias más grandes para Paraguay. Nosotros tuvimos en los últimos 10 años dos: la de 2013 y la de 2019, pero creemos que esta puede tener la mayor envergadura", dijo a Sputnik Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud de Paraguay.

Desde octubre del año pasado se confirmaron 1.176 casos en todo el país.

Hasta el momento no hay personas fallecidas pero Sequera indicó que durante el período de epidemia "todo muerto es sospechoso", por lo que le realizan estudios de forma permanente.

