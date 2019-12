Vía libre para el Brexit tras abrumadora victoria de Boris Johnson

Boris Johnson logró un triunfo categórico en las elecciones generales del Reino Unido. Los conservadores obtuvieron la mayoría absoluta con 363 de los 650 escaños en la Cámara de los Comunes y superaron la barrera de los 325 diputados, mientras que el Partido Laborista sufrió un duro golpe al quedarse con tan solo 203 legisladores.

Esta fue la peor derrota de los laboristas desde 1935. Su líder, Jeremy Corbyn, anunció que dejará el liderazgo del histórico partido.

"Unamos este país y creemos oportunidades en todas sus esquinas, empezando con el Brexit", dijo Johnson en su primer discurso tras la victoria.

"Vemos un espaldarazo a Johnson. Lo legitima como presidente. Es muy posible que tengamos un Brexit el 31 de enero", dijo a En Órbita Beatriz Hernández, doctora en Estudios Europeos, académica de la Universidad Diego Portales.

En los próximos días, el premier presentará sus planes ante la Cámara de los Comunes. Las iniciativas serán sometidas a debate y votación. El objetivo es impulsar el acuerdo de salida del Reino Unido de la UE, que el Parlamento frustró en la pasada legislatura.

A pesar de la claridad del triunfo de los tories, los resultados resultaron sorpresivos.

Este triunfo tan contundente "no se esperaba, por los bloqueos que ha tenido [el proyecto] en el Parlamento", ni se creía que la ciudadanía iba a apoyar de esta manera tan categórica el Brexit, señaló la entrevistada. "Las encuestas decían que se había revertido ese apoyo desde 2016 hasta ahora", consideró.

En tanto, la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, dijo que es el "momento de decidir" sobre la independencia. Su partido ganó las elecciones con la promesa de celebrar un segundo referéndum y de evitar la salida de la Unión Europea.

Hernández habló también de la falta de liderazgo del Partido Laborista y de la situación de Corbyn.

"Más que el programa de Gobierno, el problema es la capacidad de liderazgo y la confianza que da el candidato al electorado. No había confianza en Corbyn, desde un principio quiso el Brexit y luego no, ha sido siempre errático", consideró.

"Johnson en cambio se mantuvo constante, lo que le dio más confianza ante su rival, considerado por muchos un extremista o revolucionario, lo que no iba con las expectativas más conservadoras de los británicos en mantener el statu quo", sentenció la doctora en Estudios Europeos, académica de la Universidad Diego Portales.

Colombia y el acuerdo de Escazú; activistas acusan a la COP25 de fracasar

Colombia firmó el acuerdo de Escazú sobre participación pública, acceso a la información y a la justicia en asuntos ambientales. El pacto es el primero en el mundo que incluye puntos específicos sobre garantías a líderes sociales que trabajen en el tema.

En Órbita conversó con Margarita Flores, directora de la Asociación Ambiente y Sociedad de Colombia, sobre el cambio de posición del Ejecutivo.

"El paro ayudó a aliviar la tensión. (…) La ratificación corresponde al Congreso y no al Ejecutivo. La tarea de la sociedad civil es empujar al grupo de parlamentarios que promueve esta ratificación, que no creemos que sea antes del segundo semestre del próximo año", señaló.

"Escazú está en el fondo del problema. La ciudadanía no tiene acceso a los desarrollos petroleros o mineros, sino cuando ya están delimitados", denunció Flores.

En otro orden, Fridays For Future calificó la Cumbre del Clima (COP25) como un fracaso que no escuchó sus "gritos de auxilio". El movimiento ecologista juvenil consideró que el evento que culminó este viernes 13 en Madrid no ofreció una respuesta concreta a la emergencia climática.

Las críticas radican en la falta de consenso en desarrollar el artículo 6 del Acuerdo de París, centrado sobre todo en la regulación de los mercados de carbono . Otro foco del debate fue la posibilidad de un aumento de los planes de reducción de emisiones para 2020. Las negociaciones sobre el artículo están atascadas en asuntos como la inclusión de salvaguardas de derechos humanos en proyectos de desarrollo limpio.

Unos 200 activistas cortaron en la tarde de este viernes el principal acceso al recinto donde se celebra el evento y realizaron una sentada frente al edificio.

Representantes de Fridays For Future prometieron seguir movilizándose para forzar a los líderes mundiales a aumentar la ambición de su acción climática.

La cumbre COP26 del próximo año será en Glasgow, Escocia.

Estas y más noticias en En Órbita. Pueden escucharnos todos los días a las 18 hs de México, las 21 hs de Uruguay y las 0 GMT.