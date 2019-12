La OPEP da batalla para mantener los precios del petróleo y Arabia Saudí se prepara para sacudir la Bolsa

Los 14 países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados —el grupo llamado OPEP+, que incluye a Rusia y México, entre otros— acordaron en Viena retirar del mercado 500.000 barriles de petróleo diarios a partir de enero.

La cifra es adicional al recorte de 1,2 millones de barriles al día que entró en vigencia el primero de enero de 2019. El objetivo es intentar sostener los precios y evitar que se vuelva a generar un exceso de suministro en 2020.

"Es la reafirmación de la OPEP para ratificar su política de regulación de producción. Quizá se podía esperar un poco más en el recorte de barriles en la OPEP+", dijo a En Órbita el economista Rafael Quiroz.

El experto indicó que ante esta reestructura, "el mercado ha tenido una respuesta positiva, con los precios de los marcadores principales, de un 3,5 %".

"Era una situación difícil para la OPEP por las expectativas de su mercado interno a partir de enero de 2020", apuntó.

Por otra parte, algunos de los miembros de la OPEP+ —caso de Irak— han violado el acuerdo, produciendo más petróleo de la cantidad designada.

"Siempre hay uno o dos países que no cumplen con el recorte de los barriles que se establece. Se aprobó pero no hay una distribución. Este incumplimiento no es por indisciplina, sino por aumentar la producción", explicó Quiroz.

El grupo, que integra a más de 20 productores, llevará a cabo una reducción conjunta de 1,7 millones de barriles, o un 1,7 % de la demanda global.

"La OPEP reafirma una vez más un segundo compromiso. Ante la expectativa de que habrá un desaceleramiento del crecimiento económico mundial, los países desarrollados ven que representa una menor demanda petrolera, y la OPEP va en esa función", manifestó Quiroz.

CC0 / Pixabay Llega el turno del petróleo saudí: ¿qué hay detrás del envío de tropas de EEUU a Arabia Saudí? , uno de los miembros fundadores de la OPEP, junto con Rusia son los dos mayores productores después de EEUU. En el caso de Riad, carga con el mayor peso de la reducción.

El país árabe se prepara para concretar la que podría ser la mayor salida a Bolsa de la historia, superando al gigante del e-commerce chino, Alibaba, en 2014. Dedicará el dinero que obtenga con la colocación del 1,5 % del capital de la empresa pública en Bolsa a tapar su déficit fiscal y lanzar un potente plan de diversificación.

Según expertos, las acciones de la estatal Aramco proveerán a Riad de unos 23.000 millones de dólares.

Nuevo gabinete presidencial en Argentina; sigue la huelga en Colombia

Alberto Fernández confirmó su gabinete, a días de asumir la presidencia de Argentina, el próximo martes 10.

Martín Guzmán será el ministro de Hacienda y Finanzas. Este era uno de los puestos que más expectativa ha generado. Tendrá la tarea de enfrentar la grave situación económica dejada por el Gobierno de Mauricio Macri. También deberá encarar la renegociación de la deuda externa.

Su propuesta es postergar por dos años el pago de intereses mediante un acuerdo con los acreedores y estirar los plazos para el pago de capital. La idea es acordar rápidamente con los privados y no volver a tomar deuda del FMI, al que el país debe 57.000 millones de dólares.

"La gigantesca e insostenible deuda que deja Macri obliga a una renegociación muy veloz de la deuda. Requiere dilatar los plazos de pago o reducirlos para poder tener recursos para reactivar la economía", manifestó a En Órbita Francisco Cantamutto, miembro de la Sociedad de Economía Crítica.

El entrevistado explicó los motivos por los que el Ejecutivo entrante enfrentará un escenario de difícil resolución.

"No solo tiene que resolver las fuertes contradicciones de una economía estancada y con altos niveles de inflación, sino además con la cantidad de demandas relegadas con las que se enfrenta al comienzo", dijo a En Órbita Francisco Cantamutto, miembro de la Sociedad de Economía Crítica.

El equipo estará compuesto por el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, 20 ministros y tres secretarios. Ginés González García estará en Salud, Agustín Rossi en Defensa, mientras que Felipe Solá será el nuevo Canciller.

Habrá cuatro ministras: María Eugenia Bielsa irá a Vivienda y Hábitat, Marcela Losardo a Justicia, Elizabeth Gómez Alcorta a Equidad, y Sabina Frederic a Seguridad.

En otro orden, Colombia sigue en huelga. El Gobierno y el Comité del Paro retomarán las negociaciones la próxima semana. La resolución fue luego de un segundo encuentro fallido este jueves 5, por lo que la medida de protesta iniciada el 21 de noviembre continúa.

El coordinador del Diálogo Nacional y representante del Gobierno en las negociaciones, Diego Molano, destacó que a medida que avancen las conversaciones, se generarán resultados.

Pero criticó exigencias e imposiciones que presentaron las organizaciones sindicales, como el pedido de que se retire la reforma tributaria.

El Ejecutivo solicitó a las organizaciones sindicales que expliquen con detalle cada una de sus demandas.

Por su parte la Central Unitaria de Trabajadores, una de las organizaciones que forman el Comité de Paro, confirmó los pasos a seguir en los próximos días.

"El paro no para, continúan las movilizaciones. El lunes vamos a tener plantón y vamos a realizar una toma de Bogotá", afirmó su presidente, Diógenes Orjuela.