Estudiantes de Colombia: "Sabíamos que Duque no era capaz de transformar el país"

Este lunes 25, el fallecimiento de Dilan Cruz, de 18 años, reavivó las protestas en Colombia. El joven estaba internado desde el sábado en cuidados intensivos. Fue herido por la espalda por un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) cuando participaba de una protesta en Bogotá, dispersada con gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento.

Ese mismo lunes, Dilan debía graduarse en educación secundaria.

El joven se convirtió en un símbolo de las marchas que se registran desde el jueves 21 contra las políticas del Gobierno, en las cuales han muerto hasta el momento tres personas.

La Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior (UNEES) rechazó participar de la mesa de diálogo convocada por el mandatario.

En Órbita dialogó con su vocero, Julián Báez, sobre el rechazo a participar de las conversaciones propuestas por el Ejecutivo.

"No podemos sentarnos con un Gobierno que ha asesinado a estudiantes jóvenes, indígenas y campesinos. Pero no solo con Duque, sino con quien representa, a toda su maquinaria política y económica. No es un problema solo del actual Gobierno, sino de Estado", explicó.

"Nos llaman al diálogo cuando sabemos que lo que hacen es dilatar la movilización. Su único objetivo es terminar con el paro nacional y no necesariamente solventar las necesidades que tenemos", indicó Báez.

Por su parte, el Comité Nacional de Paro exigió el desmonte del Esmad y la depuración de la policía. También demandó el "hundimiento de la reforma tributaria" que actualmente se debate en el Congreso e incluye recortes de impuestos a empresas. Luego de esto se retiró de la mesa de diálogo.

Báez también se refirió a los pasos que su movimiento considera necesarios para la pacificación de la nación.

"La paz para nosotros es que haya cambios estructurales en la sociedad, no depender de la extracción de nuestros recursos naturales. Esto requiere algo que ningún Gobierno que responda al mercado va a poder solucionar. Sabíamos que Duque no era capaz de transformar el país", sentenció el portavoz de UNEES.

Liberación de Keiko Fujimori; fantasmas de la dictadura en Brasil

En, cientos de personas marcharon este martes 26 en el centro histórico de Lima en protesta contra la inminente excarcelación de Keiko Fujimori , líder del partido opositor Fuerza Popular.

El Tribunal Constitucional anuló en la víspera la prisión preventiva de la hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), investigada por lavado de activos. Se la acusa de recibir 1.200.000 dólares por parte de la empresa brasileña Odebrecht, en la campaña electoral de 2011.

"El Tribunal Constitucional busca cambiar la prisión preventiva por el arresto domiciliario. (…) No estamos hablando de que Keiko Fujimori esté sentenciada o con prisión efectiva, sino con preventiva para evitar que se fugue", dijo a En Órbita el analista peruano Martín Manco.

El experto afirmó que "las investigaciones van a continuar, no se han detenido. (…) Estamos en un proceso judicial".

De acuerdo a Manco, la familia Fujimori "polariza" el país y considera que "ha vivido del esfuerzo y de los recursos de la nación".

Keiko Fujimori, que será liberada en pocos días, se encuentra en prisión desde hace 13 meses.

En otro orden, el ministro de Economía de, Paulo Guedes, justificó una posible activación del decreto "AI-5" que suspende los derechos civiles y políticos y habilita al presidente a cerrar el Parlamento. El jerarca hizo estas declaraciones mientras comentaba la convulsión política y social en la que se encuentran varios países de América Latina.

El Acto Institucional Número Cinco se instauró en 1968 abriendo el periodo más represivo de la última dictadura (1964-1985).

"No se asusten si alguien pide el AI-5. ¿No pasó una vez ya? ¿O fue diferente? Llevando el pueblo a la calle para que rompa todo, eso es estúpido, idiota, no está a la altura de nuestra tradición democrática", dijo Guedes en una conferencia en Washington.

"Con la llegada de Jair Bolsonaro al poder, mantuvo su discurso antidemocrático. Recordemos que su héroe, según dijo, es Carlos Alberto Brillante Ustra, el mayor torturador de la historia reciente brasileña", dijo el analista argentino radicado en Brasil, Andrés del Río.

El entrevistado destacó que los "movimientos" políticos y mensajes que genera el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), tras su liberación de prisión el pasado 8 de noviembre, "es lo que más teme" el actual Gobierno, "aún más que tener gente en la calle".

