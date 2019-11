Alberto Fernández se afirma como líder del progresismo regional

En su viaje a Uruguay, Alberto Fernández fue recibido por el presidente Tabaré Vázquez, el exmandatario José Mujica y por Martínez.

Este viaje se suma a gestos recientes del presidente electo argentino que marcan una estrategia internacional de apoyar el "progresismo regional".

Durante la campaña electoral en su país, el líder del Frente de Todos pidió por la libertad del expresidente brasileño Lula Da Silva (2003-2010) y lamentó la victoria en las urnas de Jair Bolsonaro.

Tras ser elegido presidente en octubre e imponerse al presidente Mauricio Macri, el primer viaje internacional de Fernández fue a México, donde fue recibido por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En Órbita conversó con el presidente del Parlamento del Mercosur (Parlasur), Daniel Caggiani, sobre la visita de Fernández a Montevideo.

"Esta fue su segunda salida internacional tras ser electo. En el caso de Uruguay, es importante al jerarquizar la relación fraterna que caracteriza a los pueblos argentinos y uruguayos", explicó.

El diputado también destacó "un acercamiento [de Fernández] sobre los principales aspectos que ha sostenido el Gobierno del Frente Amplio, que estableció un modelo de desarrollo que permitió a Uruguay contar con niveles de inclusión resaltados en Latinoamérica".

Caggiani también habló de la importancia de fortalecer los lazos entre los países suramericanos.

"Argentina cumple un papel muy importante en materia de liderazgo regional. Junto con Brasil y México son los tres países determinantes", dijo el diputado a En Órbita.

El presidente del Parlasur criticó la posición de Jair Bolsonaro, alejado de tener un papel de líder regional.

"Lamentablemente Brasil se encuentra en una situación compleja desde el punto de vista político. El actual Gobierno se amputó la posibilidad que había desarrollado durante los de Lula y Dilma, con la presencia del canciller Celso Amorim, formulando y recreando lo que fue la Unasur, rescatando el trabajo de la CELAC", señaló Caggiani.

"Es necesario que el Mercosur tenga un Gobierno que plantee cuestiones que hacen a la integración regional, no solo comercial sino una visión sobre la seguridad y la paz en momentos de crispación política, con los casos de lo que sucede en Bolivia, Chile y antes en Ecuador", agregó el diputado uruguayo.

En tanto, la segunda vuelta de las elecciones en Uruguay serán el domingo 24 de noviembre. El candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, se enfrentará con el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou.

Este miércoles 13 se realizó un debate entre ambos presidenciables. Según recientes encuestas el candidato opositor lleva ventaja al oficialista.

El analista político uruguayo Damián Recoba manifestó a En Órbita que "no hubo un efecto importante" que pueda influir en la instancia de balotaje y que los dos candidatos se mostraron en el centro del espectro político.

Rusia se posiciona sobre Bolivia; acuerdos en cumbre del BRICS

El presidente ruso, Vladimir Putin, expresó desde la cumbre del BRICS en Brasil, tener la esperanza de que su país logre mantener la cooperación con Bolivia, independientemente de quién sea la persona que se encuentre al mando.

"No hay poder en Bolivia. Me recuerda a Libia. No hay una intervención directa desde fuera, pero el país está al borde de un caos", afirmó.

Moscú considera que el cambio de poder en Bolivia equivale a un "golpe de Estado", pero "percibirá" a la senadora Jeanine Áñez como la "persona encargada" hasta las elecciones, manifestó el vicecanciller Serguei Riabkov.

El periodista Marco Teruggi, presente en La Paz, contó a En Órbita sobre las masivas movilizaciones, especialmente desde las zonas rurales.

Las marchas "buscan pedir la renuncia de Áñez, oponerse al golpe de Estado, plantear la defensa de la wiphala, que ha sido incendiada y quitada de instituciones, lo que provocó una gran reacción popular. Son varias las demandas en un conflicto que viene en escalada. (…) Hay un país que está militarizado, y con policías en las calles", apuntó el periodista.

Áñez se autoproclamó presidenta interina desde su condición de segunda vicepresidenta del Senado, ante el vacío de poder por la renuncia del presidente Evo Morales el 10 de noviembre.

En otro orden, los países integrantes del BRICS aprobaron la Declaración de Brasilia.

El documento fue suscrito por el anfitrión Jair Bolsonaro y por los mandatarios Vladimir Putin, de Rusia, Xi Jinping de China, Narendra Modi de India y Cyril Ramaphosa de Sudáfrica.

Los líderes exigieron la reforma de la ONU, de la Organización Mundial del Comercio y del Fondo Monetario Internacional.

"Reafirmamos nuestro compromiso fundamental con el principio de la soberanía, el respeto mutuo y la igualdad; y con el objetivo común de construir un mundo pacífico estable y próspero", asegura el texto.

Xi Jinping denunció que "el creciente proteccionismo amenaza el crecimiento global y lleva a una desaceleración de la economía internacional". En tanto, Putin alertó sobre el rumbo que lleva la economía mundial y lamentó que persistan "actitudes proteccionistas" y "problemas aduaneros".

En 2020, la presidencia del bloque de los cinco países en vías de desarrollo más importantes del mundo será asumida por Rusia.

