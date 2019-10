Elecciones regionales en Colombia, entre la incertidumbre y la violencia

En los comicios regionales colombianos se definirán alcaldes, gobernadores, concejos municipales, asambleas departamentales y juntas administradoras locales.

Según sondeos previos, se destaca una reñida competencia para elegir los alcaldes de ciudades importantes como Bogotá y Cali.

En el caso de la capital, el empate técnico entre Carlos Fernando Galán (Bogotá para la Gente), con el 35,2% en la intención de voto, y Claudia López (Alianza Verde), con el 31,2%. El margen de error de la encuesta es del 5,17%. En Cali, el empate técnico es entre Jorge Iván Ospina (Alianza Verde) y Roberto Ortiz (independiente).

"Están en juego unos 15.000 cargos en total", explicó a En Órbita al sociólogo colombiano Luis Celis, asesor en posconflicto de la Fundación Paz y Reconciliación.

Los hechos de violencia y las demandas de garantías políticas que preceden la cita electoral preocupan a organizaciones sociales locales e internacionales. La Misión de Observación Electoral precisó que 108 candidatos fueron víctimas de agresiones entre julio y octubre.

Siete asesinatos, amenazas, secuestros y atentados son algunas de las manifestaciones de estos hechos.

Las elecciones presidenciales de 2014 y 2018, así como las regionales de 2015, fueron las más tranquilas en décadas. Estas coincidieron con las negociaciones de paz con las FARC, lo que llevó a esa guerrilla y al Ejército de Liberación Nacional (ELN), a declarar treguas.

"En los últimos 60 años Colombia ha tenido un permanente estado de violencia política. (…) Tras el Acuerdo de Paz la dinámica de la violencia se mantiene pero no tiene la dimensión que tenía hace 20, 30 años, pero sigue siendo un problema. En la actual campaña han sido asesinados 12 candidatos a concejos y alcaldías", señaló Luis Celis.

El presidente Iván Duque advirtió el pasado 21 de agosto sobre los narcotraficantes que quieren influir en las elecciones mediante "alianzas macabras, oscuras y por debajo de la mesa".

En departamentos como Cauca, Nariño, Chocó y en la región del Bajo Cauca en Antioquia se viven las situaciones más complejas, debido a la presencia de bandas criminales como el Clan del Golfo, disidencias de las FARC y la guerrilla del ELN, entre otras.

Estas situaciones afectan el proceso de implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Estado y la exguerrilla FARC, expresó el entrevistado.

"Estamos en un debate en la sociedad colombiana. Tenemos un Gobierno que simula un cumplimiento con el Acuerdo de Paz que no hay en la práctica, porque no le conviene. No se interesa en transformar la política", indicó Celis.

Sigue la tensión en Chile; cumbre del Movimiento de los Países No Alineados

En Chile aumentó a 19 la cifra de muertos durante las protestas masivas contra el Gobierno de Sebastián Piñera, según datos oficiales. Se registraron 585 heridos, la mayoría por armas de fuego, y 2.948 detenidos, entre ellas niños y adolescentes. Este viernes 25 más de un millón de personas se congregaron en la capital, Santiago.

El lunes 28 de octubre llegará al país una misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La comitiva investigará las denuncias de violaciones a los derechos cometidas por carabineros y militares en la represión de las movilizaciones. El Instituto de

Derechos Humanos presentó a la justicia 67 querellas, incluidas cinco por homicidio y 12 por violencia sexual.

Sputnik dialogó con Facundo Pérez, un uruguayo radicado en Valparaíso, quien contó su experiencia durante una marcha en la que participó tras el toque de queda en la ciudad.

"Dos días atrás estuve en una marcha pacífica. Fuimos hasta la intendencia de Valparaíso sin desmanes. Cuando iba a haber saqueos, la propias personas de la marcha los evitaron (…) Pero al rato, sin que nadie estuviese destruyendo algo, aparecieron los carabineros lanzando granadas con gases", dijo Pérez.

En otro orden, la decimoctava cumbre del Movimiento de los Países No Alineados se celebra este viernes 25 y sábado 26 de octubre en Bakú, capital de Azerbaiyán.

"Necesitamos una cooperación estrecha entre organizaciones internacionales, regionales y grupos importantes, como el Movimiento de los Países No Alineados", dijo la secretaria general adjunta de la ONU para Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz, Rosemary DiCarlo.

Al inaugurar la cumbre el presidente venezolano, Nicolás Maduro, entregó la presidencia pro tempore del Movimiento a Azerbaiyán. Llamó a abordar todas las amenazas y retos para la paz y la seguridad internacional "a través del multilateralismo y del marco del derecho internacional de la Carta de Naciones Unidas".

En tanto, el presidente ruso Vladimir Putin saludó en una carta los esfuerzos de la cumbre por "desarrollar el diálogo en base de igualdad y la cooperación internacional basados en las normas aceptadas con respeto a los intereses de sus socios".

El Movimiento de los Países No Alineados, fundado en 1961, está integrado por 120 naciones y cuenta con la participación de 17 estados y 10 organismos internacionales como observadores.