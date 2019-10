Procés: tensión e indignación en Cataluña tras sentencias a líderes independentistas

El Tribunal Supremo impuso penas con prisión por sedición a los líderes del intento de Cataluña de separarse de España en 2017.

El exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, recibió la condena más dura: 13 años de cárcel y 13 de inhabilitación. La expresidenta del Parlamento, Carme Forcadell, exconsejeros del Gobierno y líderes sociales también fueron condenados con prisión.

La Justicia dictó una nueva orden de detención contra el expresidente Carles Puigdemont, actualmente en Bélgica.

Tras el fallo, manifestantes cortaron los accesos al aeropuerto de El Prat (Barcelona), ingresaron a las instalaciones y realizaron una sentada. En el lugar hubo incidentes con la policía. También fueron cortadas las vías del tren de Alta Velocidad en varios puntos de Cataluña.

El historiador catalán Jordi Creus confirmó a En Órbita el corte de rutas e importantes avenidas en Barcelona.

"El grado de indignación es alto en buena parte de la población catalana. En la mayoría de los ayuntamientos se convocaron a concentraciones. El lugar de máxima tensión ha sido el aeropuerto de Barcelona, lugar que la gente eligió para expresar su protesta ante la comunidad internacional", dijo Creus.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, aseguró que los conflictos no se solucionan con amenazas.

"Recordemos que la mitad del Gobierno catalán está en la cárcel. Fueron condenados por sedición y malversación; no por rebelión, lo que tendría penas aún más altas", manifestó el historiador sobre el fallo.

En tanto, el presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, aseguró tras conocerse la condena que su Ejecutivo garantiza "el cumplimiento de la sentencia".

Creus aseguró que durante el proceso judicial "hubo filtraciones".

"Se esperaba mucha dureza en la sentencia. Hubo algo no muy normal en un Estado democrático: filtraciones de las penas antes de que los acusados las supieran. Se esperaba una venganza de los poderes, ya que en España la separación de estos es una quimera. Los poderes se entrelazan", manifestó Creus.

"Los términos de la sentencia entran de lleno en la política: niegan el derecho de autodeterminación de los pueblos, reconocido por la ONU, y el derecho a elegir de los catalanes. Tenemos el ejemplo de países democráticos como Gran Bretaña con Escocia, tras el referéndum de autodeterminación", manifestó Creus.

Descontento popular en Haití; ofensiva de Turquía en Siria

"Cuando esta crisis, principalmente energética, comenzó el presidente estuvo un mes sin dirigirse a la población. Esto generó mucho malestar", dijo a En Órbita Lautaro Rivara, sociólogo argentino radicado en Haití.

Miles de haitianos salieron a las calles este domingo 13 para reclamar, una vez más, la renuncia del presidente

El entrevistado afirmó que las propuestas de diálogo del actual Ejecutivo son "vacías", mientras la policía reprime en protestas que dejaron 80 muertos en lo que va del año, según organizaciones de derechos humanos.

"Hoy la oposición es toda la población: tiene hambre, no puede vivir, sus hijos no van a la escuela. Yo tengo para comer, pero no por eso voy a dejar de ver a quienes, al lado mío, no tienen nada”, denunció el rapero Izolan, uno de los rostros convocantes de la manifestación.

La actual comisión de para abordar la crisis se forma en su mayoría por funcionarios del Gobierno o de aliados. "Nació muerta y no tiene chance de ofrecer una salida", agregó el entrevistado.

Para esta semana están planificadas nuevas manifestaciones.

En otro orden, aumentan a 160 mil los desplazados por la ofensiva de Turquía contra las milicias kurdas en el noreste de Siria. El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo que no prevé que su país entre en guerra con Ankara.

El mandatario señaló además que estudia imponer "grandes sanciones" a Turquía por su ataque contra las, aliadas a Washington.

En tanto, la OTAN indicó que esta operación militar aumenta los riesgos de inestabilidad posterior en la región.

"Esperamos que Turquía actúe con moderación y coordinación con otros aliados para preservar los avances en la lucha contra el Estado Islámico, nuestro enemigo común", resaltó el secretario general, Jens Stoltenberg.

Ankara justificó que su operación busca alejar a las milicias kurdas y a grupos terroristas de la frontera para establecer una "zona de seguridad". Su objetivo es acoger allí a los miles de refugiados sirios que permanecen en territorio turco.

