"La Justicia en Brasil se encuentra en una crisis profunda de deslegitimación"

Uno de los últimos audios publicados por el portal The Intercept revela que el fiscal en jefe, Deltan Dallagnol, orquestó una filtración contra los expresidentes Lula (2003-2010) y Rousseff (2011-2016) a través de la cadena Globo.

Dallagnol señaló que la ilegalidad de sus acciones era "un detalle". Las grabaciones publicadas se realizaron cuando Rousseff estaba por nombrar a Lula como Ministro, en marzo de 2016.

"La Justicia de Brasil se encuentra en una crisis profunda de deslegitimación. No está actuando ante retrocesos sociales y de derechos humanos. Esto demuestra su selectividad en delitos y personas, y los casos de Lula y Rousseff son ejemplos claros de guerra jurídica", apuntó a En Órbita Del Río.

Los audios entre la expresidenta y Lula son producto de una escucha telefónica ilegal de la Policía Federal. El hecho ya fue confesado por el por entonces juez Sergio Moro, hoy ministro de Justicia de Jair Bolsonaro.

La nueva filtración muestra que los fiscales no entregaron todos los audios a la prensa, sino solo los que corroboraban su tesis. Ocultaron las grabaciones en las que Lula decía que no quería usar el cargo para zafar de la justicia, sino para terminar con la crisis política.

Lula dijo a sus asesores que su propósito era acercar nuevamente a Rousseff y a Michel Temer, por entonces vicepresidente. Finalmente, Temer asumiría el poder tras el impeachment contra Rousseff, el 31 de agosto de 2016.

"Este nuevo material publicado es fundamental para comprender la trayectoria de las ilegalidades institucionales que terminaron en el 'Golpe de Estado' de 2016 contra Rousseff", indicó el analista entrevistado.

"Moro solo utilizó una parte de las conversaciones ilegales, de forma selectiva, y las infiltró de forma arbitraria para el grupo Globo. A partir de ahí el movimiento impeachment tomó un peso específico", explicó.

Los fiscales del caso Vaza Jato, de acuerdo con los juristas, "tenían plena conciencia de la ilegalidad que practicaban y de la divulgación de las conversaciones telefónicas”.

"En relación con el caso de Lula, se fueron negando los recursos presentados por sus abogados. Las nuevas revelaciones posibilitaron que la defensa vuelva a mostrar la parcialidad de Moro en el procesamiento de Lula. Muestran los excesos de Moro, y recordemos que hoy es el Ministro de Justicia", manifestó Del Río.

"El Supremo Tribunal tendrá unos meses para estudiar el caso y expedirse. No se puede esperar mucho, ya ha tenido posiciones ante datos de The Intercept y los rechazó. No olvidemos que gran parte del Tribunal es parte de esta estructura institucional de ilegalidad que hoy gobierna Brasil", finalizó.

Hallan restos óseos en Paraguay; Rusia y Ucrania intercambiaron presos

Autoridades de Paraguay abrieron una investigación penal tras la aparición de restos óseos en la casa del exdictador Alfredo Stroessner.

El hallazgo fue en uno de los baños de la residencia, que se encuentra en abandono y ocupada por personas en situación de calle. La propiedad está en Ciudad del Este, a 360 kilómetros de la capital Asunción.

"Es un hallazgo casual, la investigación recién está comenzando. Lo que sí podemos reclamar es que ese sitio, perteneciente a un exdictador, sea entregado a la Comuna correspondiente y sea destinado a un sitio educativo", dijo a En Órbita Antonio Pecci, coordinador de la Mesa Memoria Histórica.

Paraguay tiene alrededor de 500 personas detenidas desaparecidas bajo el periodo de Stroessner, informó el entrevistado.

"Esto forma parte de la búsqueda. Es importante que el Gobierno conceda fondos para ubicar los restos de los desaparecidos, que también tiene unos 150 en Argentina. Esta es una asignatura pendiente de los gobiernos democráticos no haber apoyado esta búsqueda", reveló Pecci.

Los trabajos de identificación de los restos comienzan esta semana.

Además, Rusia y Ucrania concretaron el intercambio de presos más importante desde el comienzo de la crisis en Donbás, en 2014. Se llevó a cabo la liberación simultánea de 35 presos por Moscú y Kiev, unas 70 personas en total.

De Ucrania a Rusia regresó, entre otros, el jefe del portal RIA Novosti Ukraina, Kiril Vishinski. A Kiev se trasladaron los 24 marineros ucranianos detenidos en noviembre pasado por violar la frontera rusa en el estrecho de Kerch, y el director de cine Oleg Sentsov.

Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en el este de su territorio, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Los acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política del conflicto en el Donbás.

"Supone un gran avance que debe ayudar a poner fin al conflicto en el este ucraniano", declaró este lunes 9 la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Estas y más noticias en En Órbita. Pueden escucharnos todos los días a las 19 hs de México, las 21 hs de Uruguay y las 0 GMT.