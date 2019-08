Bolsonaro continúa su plan predatorio de privatizaciones en Brasil

El anuncio del paquete de privatizaciones lo hizo el jefe del gabinete, Onyx Lorenzoni, con la justificación de que la medida ahorrará al Estado dinero que se destinará a la educación infantil y preescolar.

El jerarca nombró empresas que han comenzado el proceso de venta: la compañía de telecomunicaciones Telebras, la de loterías Lotex, la de Correos y la de tecnología e información de previsión social Dataprev. El Servicio Federal de Procesamiento de Datos, Serpro y la Compañía de Almacenes Generales de São Paulo, también comenzaron los estudios preliminares.

"El Gobierno había anunciado durante la campaña su carácter liberal. El ministro de Economía Paulo Guedes, es un fundamentalista, un 'Chicago Boy' que incluso trabajó en la dictadura chilena de Augusto Pinochet (1973-1990). Si es por él no dejaría una sola empresa estatal. Este paquete de privatizaciones viene en el contexto de la derrota de los trabajadores en la reforma de las pensiones", explicó De Arruda Sampaio a En Órbita.

El diario Valor Econômico reveló, citando fuentes anónimas, que el equipo económico del presidente pretende, además, privatizar la petrolera estatal Petrobras antes de 2022. Si bien la información no fue confirmada, la empresa ha estado vendiendo activos que incluyen importantes subsidiarias. De confirmarse la voluntad del Ejecutivo, necesitaría la aprobación del Congreso para privatizarla.

Para De Arruda Sampaio Jr., el efecto de las privatizaciones no será positivo ni en el corto ni en el largo plazo.

"La economía brasileña es muy grande. Está estructurada desde los años 30 alrededor de las inversiones públicas. Si hay una inversión privada en el país, se responde con una inversión pública. Cuando se privatiza de una manera predatoria, esto generará negocios e intereses. Pero a largo plazo acelera la desarticulación de la economía como un sistema económico nacional", manifestó.

El profesor advirtió que "a corto plazo el efecto será nulo sobre el crecimiento, porque las privatizaciones vienen acompañadas de despidos y de reestructuración. Esto agravará la recesión ya implantada en el país".

El Gobierno planea igualmente privatizar la empresa eléctrica Eletrobras, pero esto también requiere aprobación del Congreso. Para el economista, mientras no se incluya a Petrobras, las privatizaciones no afectarán a los países vecinos."Las empresas anunciadas en el paquete son menores, salvo el Correo y Telebras. Desde el punto de vista regional, no habrá un impacto inmediato”, señaló De Arruda Sampaio Jr.

"El Gobierno está desesperado por atraer capital internacional y, eventualmente, por un shock psicológico para recuperar la economía, pero esto no ocurrirá porque la economía no funciona así, sino que cambia cuando hay posibilidades concretas de inversiones, lo que de momento no está pasando", agregó.

Trump contra los niños migrantes, Japón y Corea del Sur enfrentados

El presidente de EEUU, Donald Trump, estudia autorizar un cambio en la normativa migratoria que permitiría detener "indefinidamente" a niños migrantes. Anunció que quiere derogar el Acuerdo de Flores, el cual limita a 20 días el tiempo que un menor migrante puede estar detenido en el país.

"Es un intento más de endurecer su política migratoria dura. Es un reflejo de la temporada electoral y él le habla a su electorado, conservador y de derecha, que ve a los migrantes como enemigos", indicó a En Órbita el analista internacional Julián Andrade.

Desde 2016, cuando fue elegido presidente, Trump ha promovido diversas medidas contra los indocumentados. Militarizar la frontera con México, detener a miles de migrantes irregulares y separar a los padres de sus hijos tras ingresar al país, han sido algunas de sus decisiones.

Además, Japón y Corea del Sur suman diferencias diplomáticas luego de que Seúl anunciara que no prolongará el Acuerdo de Seguridad General de Información Militar, firmado en 2016. La medida fue tomada en respuesta a la decisión japonesa de eliminar a Corea del Sur de la lista de naciones que gozan de preferencias comerciales.

Este conflicto se suma a uno comercial que lleva meses entre los países asiáticos. A principios de julio, Tokio declaró haber "perdido la confianza en Seúl", que insiste en el pago de indemnizaciones a las víctimas del trabajo forzoso durante la ocupación japonesa de la península de Corea, de 1910 a 1945.

Japón anunció que desde el 28 de agosto limitará el suministro a Corea del Sur de productos utilizados en la industria electrónica, porque sostiene que no asegura el control sobre estos materiales de alta tecnología que podrían usarse con fines militares. Seúl calificó la acción de violatoria de las normas de la Organización Mundial del Comercio.

Estas y más noticias en En Órbita. Pueden escucharnos todos los días a las 19 hs de México, las 21 hs de Uruguay y las 0 GMT.