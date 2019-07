"El pulmón del mundo" en situación crítica por aumento en la explotación de territorios

El aumento en la tala afectó 762 kilómetros cuadrados, la cifra más alta en un mes desde el año 2016. El dato fue divulgado por el Instituto de Investigaciones Espaciales, que lleva adelante relevamientos mensuales.

La situación es crítica en toda la región, tal como revela el informe Amazonía en la Encrucijada presentado en junio. Según el documento —elaborado por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada— las principales amenazas son las obras de infraestructura estatales o que cuentan con apoyo gubernamental. Por ejemplo, la construcción de carreteras o hidroeléctricas y las actividades extractivistas, generalmente a cargo de empresas concesionarias.

"Hay diferentes categorías de áreas de protección, algunas más restringidas que otras. Definitivamente hay presencia de actividades extractivas o de construcción en áreas protegidas", dijo Carmen Josse, directora científica de la fundación Ecociencia de Ecuador, organización que integra la red.

Estas áreas y los territorios indígenas ocupan el 40% del espacio de la Amazonía. Sin embargo, muchos proyectos fueron "autorizados sin las debidas consultas a las poblaciones afectadas e impactan también, sin distinción, a casi todos los países de la región amazónica", según la investigación.

Por su parte, el ministro de Medio Ambiente de Brasil, Ricardo Salles, aseguró que existe la posibilidad de que se extinga el Fondo Amazonía, que recibe recursos de países extranjeros —sobre todo de Noruega y Alemania— para financiar proyectos que ayudan a preservar el medioambiente en la región.

"Las poblaciones indígenas dicen que los procesos de consulta son deficientes. Es un problema grave para los países. Lo mismo pasa con las concesiones mineras, como el caso de Ecuador, o la apertura de la carretera del Tipnis en Bolivia, que es un área protegida", manifestó Josse.

La consulta previa, libre e informada, es un mecanismo fijado por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a los pueblos originarios.

Para Josse es necesario discutir cómo se implementa y los procesos que implica esa consulta. Diversos colectivos a nivel mundial visibilizan la situación de la Amazonía, pero para la entrevistada no hay suficiente conciencia sobre los efectos que supone su afectación.

"No es suficiente tener conocimiento sobre lo que ocurre en la Amazonía. [La situación] puede tener consecuencias no solo en los derechos humanos de los habitantes, sino en problemas como el cambio climático, relevantes no solo para esas regiones, sino de importancia global", explicó.

De continuar en aumento estos procesos extractivos que traen consigo deforestación asociada "se presenta un panorama grave en regiones para que continúen brindando servicios ecosistémicos", manifestó la directora científica de la fundación Ecociencia de Ecuador.

En otro orden, en Honduras ascienden a 44 los muertos y a 15 mil los infectados por dengue desde diciembre de 2018. Las autoridades han decretado la emergencia en la totalidad del país y los servicios de contención trabajan para detener la epidemia.

"La intención de extender la emergencia a todos los departamentos es poder operativizar un poco más las decisiones", explicó a Sputnik Julio César Quiñonez, subcomisionado de la Comisión Permanente de Contingencias de Honduras.

El plan pretende abarcar 1.800.000 viviendas y tendrá continuidad en los próximos tres meses.

"Cada semana, cada departamento deberá presentar los avances de las acciones epidemiológicas que serán analizados por el Comité Científico-Técnico", precisó el funcionario.

Además, en Israel continúan las protestas por tercer día consecutivo en contra del abuso policial, tras el fallecimiento el sábado 30 de junio de Solomón Teka. El joven de 19 años y de origen etíope murió a manos de un policía fuera de servicio y desató las acusaciones de racismo contra las fuerzas de seguridad.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, lamentó la muerte del joven y pidió a los manifestantes que depongan las medidas de protestas.

"Sé que hay problemas y que es necesario resolverlos. Hemos trabajado duro y necesitamos trabajar más. Somos una nación de leyes. No toleraremos el bloqueo. Resolvamos los problemas juntos mientras defendamos la ley", manifestó el mandatario.

Un tercio de las familias etíopes en Israel se sitúan por debajo del umbral de la pobreza. Los judíos africanos viven agrupados en zonas desfavorecidas, como el sur de Tel Aviv. El motivo principal de las protestas de los llamados 'falashas' son contra la constante discriminación que enfrentan en el país.

Una tercera parte de los 150.000 judíos etíopes censados en Israel —un 2% de la población— ha nacido en el país.

Estas y más noticias en 'En Órbita'. Pueden escucharnos todos los días a las 19 hs de México, las 21 hs de Uruguay y las 0 GMT.