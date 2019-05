Estudiantes de Costa Rica declararon "emergencia" por acoso sexual en universidades

Alumnas de la Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional y del Instituto Tecnológico, trabajan en conjunto para reclamar la aplicación del decreto sobre atención y prevención de violencia hacia las mujeres.



La orden ejecutiva fue aprobada en setiembre de 2018 a raíz del aumento de las agresiones y feminicidios en el país, pero denuncian que no se cumple como debería.

Daniela Martínez, estudiante de ciencias sociales de la Universidad de Costa Rica (UCR), contó a 'En Órbita' que en esa misma época comenzaron a "generar espacios, círculos de mujeres para discutir cómo nos sentimos en estas situaciones". Esto dio lugar al movimiento 'Me pasó en la UCR', del cual es vocera.

"Recibimos una cantidad exagerada de denuncias. Utilizamos un formulario, donde las víctimas pueden contar su testimonio y tienen una opción para denunciar o no. Si desean denunciar, su testimonio no es compartido. Si no quieren denunciar, los comentarios los publicamos en redes sociales para hacer visible la situación", explicó.

"En primer lugar están los comentarios sexistas y machistas. En segundo lugar encontramos insinuaciones y comentarios inapropiados por parte de profesores y funcionarios. Pero hay casos más graves, pocos por fortuna, de violaciones a compañeras", añadió Martínez.

El movimiento trabaja en coordinación con el Centro de Investigación de Estudios de la Mujer, que brinda asesoría legal y psicológica a las víctimas.

"El procedimiento de denuncias puede tardar entre uno y dos años, por lo que muchas chicas no denuncian al ser un proceso revictimizante", indicó Martínez.

© AFP 2019 / Rodrigo Buendia El Tribunal Electoral de Bolivia convoca a elecciones generales para el 20 de octubre

El lunes 27 la Universidad de Costa Rica apartó del cargo al catedrático de Derecho Mainor Salas, quien desde hace años es señalado por acoso sexual, luego de que las estudiantes brindaran una conferencia de prensa para declarar la emergencia.

En otro orden, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia convocó formalmente a elecciones generales para el 20 de octubre.

Según las encuestas, los partidos favoritos son el Movimiento Al Socialismo (MAS), del presidente Evo Morales, y Comunidad Ciudadana, encabezado por el exmandatario Carlos Mesa.

El analista internacional Hugo Moldiz habló con 'En Órbita' sobre los desafíos a los que se enfrenta el presidente si es reelegido por cuarta vez consecutiva.

Además, el fiscal especial estadounidense Robert Mueller renunció al Departamento de Justicia y anunció el cierre de la oficina del Consejero Especial. El fiscal no encontró colusión entre los funcionarios rusos y la campaña electoral de Donald Trump en 2016.

Estas y más noticias en 'En Órbita'. Pueden escucharnos todos los días a las 19 hs de México, las 21 hs de Uruguay y las 0 GMT.