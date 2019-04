Tras el suicidio de Alan García, más detenidos por caso Odebrecht

El suicidio del ex mandatario peruano Alan García impactó en Perú y en el mundo pero mientras las noticias se centraban en el trágico hecho y en la figura del ex presidente, otras ocho personas-integrantes de su gobierno-fueron detenidas.

© REUTERS / Guadalupe Pardo Los muertos de Odebrecht

Miles de personas se acercaron a la sede del Partido Aprista Peruano para despedir al expresidente Alan García. El velatorio continuará hasta este viernes 19. El país está conmocionado y en los medios y en la calle no se habla de otra cosa que no sea el suicidio del ex mandatario luego de recibir la orden de detención preliminar por sus vínculos con Odebrecht.

Pero el miércoles 17 García no fue el único que la policía buscó: otras ocho personas fueron llevadas a prisión preliminar por este caso que se relaciona con la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima. Se trata de integrantes de su equipo de gobierno, entre los que destaca quien fuera ministro de Transporte, Enrique Cornejo.

El analista político peruano Arturo Maldonado explicó a 'En Órbita' la relevancia de Cornejo en la trama de corrupción, según la fiscalía.

"Lo que se les está imputando es que por decisión de García y ejecución de Cornejo, los trámites regulares que se debieron seguir para una la adjudicación de una obra de tamaña magnitud fueron direccionados y fueron relajados para contratar a Odebrecht"

La investigación continúa y se espera que la semana próxima haya más información gracias a los datos que pueda aportar Jorge Barata, el ex director ejecutivo de la compañía en Perú.

Barata-que se acogió a la figura de delación premiada-deberá declarar nuevamente entre el 23 y el 26 de abril en Brasil.

"En la misma inauguración de la línea 1 del Metro de Lima estuvo Jorge Barata presente. Hay que recordar que Alan García tenía una amistad de larga data con la familia Odebrecht. No solo con Marcelo sino también con el padre", recordó Maldonado.

En tanto, Venezuela rechazó las nuevas sanciones de Estados Unidos que involucran a ese país, a Cuba y a Nicaragua.

Las medidas fueron anunciadas el miércoles 17, en un nuevo aniversario de la pretendida invasión a Cuba en 1961. En diálogo con 'En Órbita' el historiador Ernesto Limia, miembro de la Unión de historiadores de Cuba, hizo un paralelismo entre aquella situación y la política estadounidense actual en relación a Venezuela.

Por otro lado, el fiscal general de Estados Unidos confirmó que no existió colusión entre Estados Unidos y Rusia para las elecciones del 2016. También descartó que el actual mandatario haya cooperado con WikiLeaks para afectar la campaña de la entonces candidata Hillary Clinton.

Más noticias en 'En Órbita'.

