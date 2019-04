Muerte de Alan García: "Una ficha de peón que se inmola"

© AP Photo / Marcelo Luna Testimonio en caso Odebrecht confirmaría pago ilícito a exmandatario peruano Alan García

Alan García (presidente entre 1985 y 1990 y de 2006 a 2011) se suicidó este miércoles 17 luego de que la Justicia ordenara su detención preliminar para ser investigado por presuntos sobornos en la construcción del metro de Lima, proyecto en el que estaba involucrada la constructora brasileña Odebrecht.

El exmandatario estaba acusado de recibir 24 millones de dólares de la empresa para obtener la concesión de las obras.

En noviembre del año pasado, García había solicitado asilo en la embajada de Uruguay en Lima tras su prohibición de salir del país por 18 meses.

Sputnik dialogó con el analista peruano Martín Manco sobre la muerte del exmandatario y su relación con el Caso Odebrecht.

"El Gobierno de Uruguay se puso fuerte y no le permitió refugiarse en su embajada en Perú. García buscó asilo en otros países y no pudo. Acorralado, y al no poder salir del país, tomó una decisión trágica", dijo.

"No creo que esto [el suicidio] sea por un tema de él. Hay muchas personas involucradas en su caída. Es como una ficha de peón que se inmola no por un acto de valentía, sino por una cuestión de corrupción", añadió.

Consultado por la situación del exmandatario ante la Justicia, el analista la consideró "complicada".

"Emitió recibos por supuestas conferencias de un millón de dólares. En realidad se dieron esos pagos por otros conceptos. Odebrecht dijo que nunca le pagó por tales conferencias", manifestó.

Otro de los expresidentes investigados en la trama peruana del caso Odebrecht, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), está internado en cuidados intensivos por problemas cardíacos. Cumple prisión preliminar por 10 días pero la fiscalía ya pidió la prisión preventiva, que puede extenderse por 36 meses.

© AP Photo / Victor R. Caivano El Gobierno argentino explica medidas económicas para contener la crisis

En otro orden, en Argentina el gobierno de Mauricio Macri lanzó un paquete de medidas para frenar la inflación y paliar los efectos de la recesión iniciada en 2018. Los anuncios incluyen la suspensión de los 'tarifazos' en la electricidad, el gas y el transporte y el congelamiento de precios de diversos productos. Tampoco habrá más aumentos en los autobuses y trenes metropolitanos por el resto del año, ni en los peajes.

"El Gobierno está en una necesidad de ajustar los números fiscales porque no puede financiar el déficit de presupuesto", aseguró a Sputnik el economista Marcelo Elizondo.

Además, el presidente venezolano Nicolás Maduro exigió al Gobierno de Portugal liberar los más de 1.700 millones de dólares que retiene y con los que Venezuela compraba medicamentos y alimentos.

Consultado por Sputnik, el analista Sergio Rodríguez Gelfenstein dijo que esta denuncia "es fundamental porque la retención del dinero por parte de Portugal vulnera el derecho internacional".

Estas y otras noticias en 'En Órbita'.

Pueden escucharnos de lunes a viernes a las 18 hrs. de México, 21 hrs. de Montevideo o a las 0 GMT.