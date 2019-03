Escándalo en el Vaticano: El mayor daño es por culpa de los que "silencian a las víctimas"

El cardenal australiano George Pell, de 77 años, extesorero del Vaticano y hombre de confianza durante años del papa Francisco, fue condenado en su país a seis años de cárcel por abusar sexualmente de dos niños miembros de un coro de iglesia en Melbourne, durante la década de 1990.

En Órbita conversó sobre este tema con José Andrés Murillo, víctima de abuso y fundador de la organización chilena Para la Confianza.

"Es importante saber que el abuso sexual depende de los contextos que son más propicios para este abuso. Para prevenir hay que crear contextos protectores y de respeto, especialmente de los derechos de los niños", dijo Murillo, cuya fundación trabaja en la prevención y en la contención de víctimas.

"El 95% de los casos de abuso que nos llegan a la fundación tratan de un abuso cometido por alguien del círculo de confianza del menor. Lo importante es comprender cómo se establecen las relaciones de confianza", agregó.

"El mayor daño y trauma en general se da porque aquellos que estaban ante un caso de abuso no estuvieron para proteger, sino que apoyaron al abusador y silenciaron al niño", señaló Murillo.

"El rol de este ‘tercero' es clave porque pudo haber intervenido ante un caso de abuso sexual, pero no lo hizo. Este es un rol fundamental porque ellos son capaces de romper el círculo y las dinámicas abusivas. Son responsables de crear contextos respetuosos y protectores, y no los niños que no están capacitados para protegerse a sí mismos. Esta es responsabilidad de los adultos", indicó.

