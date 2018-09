Perú: "una batalla ganada por el presidente Vizcarra"

Hablamos con el analista político peruano Arturo Maldonado.

"Es una batalla ganada por el presidente. Él tuvo la iniciativa de hacer estas reformas. Puso al Congreso en una situación difícil y logró que a ojos de la opinión pública el Congreso se modere, acorte plazos y trabaje eficientemente", dijo Vizcarra.

El Partido Conservador británico busca candidato para sustituir a May

'En Órbita' también trató el posible reemplazo de la primera ministra Theresa May. Según The Telegraph, el Partido Conservador de Reino Unido analiza una lista de candidatos para reemplazarla. La cúpula del partido le propondrá a May renunciar a su cargo después de marzo de 2019, tras la concreción del Brexit. La formación política tiene una lista de 27 candidatos que podrían sustituirla. Entre ellos figuran David Davis, exministro para el Brexit, Philip Hammond, extitular de Hacienda, y Boris Johnson, excanciller. Roberto Durán, doctor en ciencia política y docente de la Universidad Católica de Chile habló con Sputnik sobre este tema.

Además, este jueves 20 Puerto Rico amaneció con las banderas a media asta en homenaje a las víctimas del Huracán María. La tormenta azotó a la nación caribeña hace un año y dejó casi 3.000 muertos y provocó graves daños en infraestructura. Su costo económico se estima en 90 mil millones de dólares. Todavía hoy hay zonas en las que no se ha restablecido el agua potable y la red eléctrica. El proceso de privatización de ese servicio es justificado por la crisis. Sputnik habló con Ángel Figueroa Jaramillo, presidente del sindicato de la industria eléctrica.

Todo esto y mucho más, por En Órbita.

