Bruselas y Tokio, "la trinchera del globalismo" frente a Trump

Hablamos de este tema con el periodista Marcelo Ramírez, director de contenidos de Asia TV.

"Acá hay un choque de modelos. Trump viene a dinamitar el globalismo, mientras la UE, al igual que Japón, son la gran trinchera del globalismo. Por eso, es lógica esta confluencia", dijo Ramírez.

'En Órbita' también trató la posible candidatura de la expresidenta Cristina Fernández a las elecciones argentinas de 2019. La postulación fue anunciada esta semana por el senador Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque justicialista en el Congreso. "Unidad Ciudadana es el partido y ella va a ser candidata de ese partido de centro izquierda", remarcó Pichetto en una entrevista al canal A24. El analista político argentino Julio Burdman habló con Sputnik sobre esta posibilidad.

Además, la ONG Oceana denunció que los gobiernos de los países del Mediterráneo no toman medidas para combatir la pesca ilegal. De acuerdo a un informe de esta organización, entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 se registraron 41 casos de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Durante este tiempo, los mayores infractores fueron los barcos de bandera italiana. En la actualidad, el mar Mediterráneo es el de mayor sobrepesca del mundo.

Todo esto y mucho más, por En Órbita.

