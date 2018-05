México podría "revolucionar" el comercio al decirle "no" a EEUU

Hablamos con el analista económico y exsecretario de Industria y Comercio de Argentina, Miguel Ponce.

"En el caso de la no firma, se trataría de un hecho que objetivamente revolucionaría el comercio latinoamericano. Además, sería una respuesta entendible de México a todo lo que ha sido la política y el discurso de Trump, sus agresiones hacia México de manera diplomática, económica y política, con un trato que no se corresponde a lo que cualquier país está acostumbrado, en particular de parte de sus vecinos", dijo Ponce.

Estrasburgo examinará la situación del periodista Vishinski de RIA Novosti Ukraina

'En Órbita' también trató el llamado de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), que pidió a Ucrania liberar al periodista Kiril Vishinski, jefe en ese país de la agencia de noticias rusa Ria Nóvosti. Vishinski fue arrestado este martes 15 acusado de alta traición y de haber apoyado a las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk. Ria Nóvosti informó sobre el proceso de autodeterminación de ambas regiones y ahora, además de arrestar al director, el Servicio de Seguridad de Ucrania allanó las oficinas del medio. Claudio Veiga, secretario general de la Asociación de la Prensa Uruguaya, habló con Sputnik del caso.

Además, Diego Maradona es el nuevo presidente del club de fútbol Dinamo de la ciudad bielorrusa de Brest. El exfutbolista argentino, campeón del mundo y considerado uno de los mejores jugadores de la historia, divulgó la información en sus redes sociales. "Agradezco a la gente de Bielorrusia por pensar en mí. Voy a poner todo, como lo hice siempre, para convertirlo en un equipo competitivo", publicó. Sputnik conversó con el cónsul honorario de Bielorrusia en Uruguay, Sebastián Andreiuk.

