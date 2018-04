Revuelta estudiantil en Francia

"Lo interesante de este conflicto en la educación es que no es por dinero. Es estrictamente por la forma de seleccionar a los estudiantes para que entren a la Universidad. Frente a la masividad del acceso, el Gobierno cree que hay que elegir en qué institución entra el aspirante en función de su escolaridad, y no como era antes: un sorteo, lo que no implicaba un sesgo de origen social o rendimiento. Eso es lo que ahora está en discusión, y por eso la ocupación del Sciences Po, la parte más privilegiada del sistema universitario, es tan simbólica", dijo Serna.

'En Órbita' también trató la designación de Miguel Díaz-Canel como presidente de Cuba, que puso fin a casi seis décadas de gobiernos de los hermanos Fidel y Raúl Castro. Fue elegido por 603 de los 604 diputados presentes en la sesión constitutiva de la Asamblea Nacional. Tras asumir, Díaz-Canel prometió mantener viva la revolución socialista y trabajar para modernizar la economía. Añadió que la política exterior "se mantendrá inalterable" y no habrá lugar para concesiones respecto a la independencia del país. Hablamos con el profesor de la Universidad de Texas, Arturo López Levy.

Además, una nueva protesta por el aumento de tarifas de servicios públicos se realizó este jueves 19 en Buenos Aires, Argentina. La víspera, cientos de personas salieron a las calles golpeando ollas, tambores y bocinas. Desde hace dos años el Gobierno habilita la suba del costo de la energía eléctrica, el agua, y el gas, con la intención de reducir los subsidios estatales. Osvaldo Ríopedre, abogado de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina, habló sobre el tema.

Todo esto y mucho más, por En Órbita.

