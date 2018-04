"Si Lula no logra ser candidato, el PT pediría el voto para otro partido de izquierda"

La orden de detener al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva sigue conmocionando Brasil. Este viernes 6 el exmandatario permanecía en el sindicato metalúrgico en las afueras de San Pablo mientras sus abogados negociaban la entrega a la Justicia el lunes 9 de abril.

Hablamos con el analista político Guilherme Simões Reis, de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Federal del Estado de Rio de Janeiro.

"La mayor parte de los ministros del STF que dejaron que el golpe de Estado sucediera en 2016 y ahora no aceptaron el pedido de habeas corpus de Lula, fueron elegidos por Gobiernos del PT. Incluso los votos por el habeas corpus eran en su mayoría de designaciones anteriores. Los que el PT eligió para el Supremo no son garantistas. Quieren condenar, especialmente a quienes están vinculados a las investigaciones del Lava Jato, pero lo hacen de manera muy selectiva", dijo Simões Reis.

© REUTERS/ Guadalupe Pardo Presidente peruano Martín Vizcarra pone en funciones a su nuevo gabinete

'En Órbita' también trató el pedido de remoción del ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, Salvador Heresi, efectuado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). Heresi asumió este martes 3 de abril y forma parte del gabinete del nuevo mandatario Martín Vizcarra, tras la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Para la Coordinadora, su designación es peligrosa ya que colaboró con ex funcionarios sentenciados por corrupción. Ana María Vidal, secretaria ejecutiva de la CNDDHH nos dio más detalles.

Además, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, Luis Raúl González Pérez aseguró que la migración hacia EEUU no se detendrá por las barreras físicas ni por la movilización de la Guardia Nacional. El ombudsman pidió al Gobierno de su país mostrar dignidad y no atarse a las decisiones del presidente de EEUU, Donald Trump, quien decidió militarizar la frontera. En tanto, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, recordó la colaboración de su país con EEUU pero aseguró que no negociará con miedo. Hablamos con el analista y docente de la Universidad de Texas, Arturo López Levy.

