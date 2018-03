¿Quién mató a Marielle Franco?

Hablamos con el corresponsal de Sputnik en Río de Janeiro, Igor Silva.

"En la favela queda un sentimiento de miedo, porque la intervención en sí es algo muy polémico, muy discutido, no hay certezas de su efectividad. Ahora todos están de luto, lamentando muchísimo. La gente dice 'no nos importa si era de izquierda o derecha, pero sí que era una mujer muy comprometida con sus ideas, que estaba haciendo una revisión muy fuerte, muy crítica de la intervención federal en Río. Ahora no solo perdemos una concejala, si no también una mujer que siempre fue muy activa en la defensa de los derechos humanos'", dijo Silva.

'En Órbita' también trató los 50 años de la matanza de My Lai, ocurrida durante la guerra de Vietnam. Tropas estadounidenses llegaron a esa aldea, al noreste de Vietnam del Sur, para combatir a la guerrilla del Vietcong, pero arrasaron con civiles totalmente desarmados. 504 personas fueron asesinadas con disparos, granadas y cuchillos. Entre ellos 173 niños y varias embarazadas. Sputnik habló de este episodio con el historiador vietnamita Pham Long Quan.

Además, se cumplieron siete años del comienzo de la guerra en Siria. El conflicto ya acabó con la vida de más de 450.000 personas y desplazó a millones de personas. Actualmente, se mantienen violentos enfrentamientos en las zonas de Guta Oriental y Afrín. La participación de Rusia ha sido clave en la guerra, marcada por la multiplicidad de los actores e intereses en juego. El periodista sirio Fady Marouf, colaborador de Prensa Latina en Damasco conversó con Sputnik sobre el papel de Rusia.

