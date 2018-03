Corea del Norte e Irán: la discordia entre Trump y Tillerson

Hablamos de este tema con el analista internacional Adrián Zelaia, director de la consultora Ekai Center.

"Sabemos que en el fondo, en determinadas políticas no había coincidencias entre Tillerson y Trump. Dos de ellas muy claves, esenciales. Una ha sido directamente mencionada por Donald Trump y es el acuerdo nuclear con Irán. Si bien Tillerson era crítico con el pacto, era un crítico moderado que prefería utilizar un lenguaje referido no a la anulación del acuerdo, si no al retoque o adecuación de algunos apartados, mientras Trump parecía preferir posiciones muy beligerantes. Algo muy similar parecía estar ocurriendo con respecto a las relaciones con Corea del Norte", dijo Zelaia.

'En Órbita' también trató el anuncio del nuevo ministro de Economía chileno, Felipe Larraín, quien prometió un plan de austeridad. Dijo que así lo exige el alto nivel de déficit. "Si estamos en un período de estrechez, con niveles de deuda pública que se han duplicado, lo que corresponde es partir con medidas de austeridad", afirmó. El sábado 10, en la víspera del cambio de Gobierno, el equipo de la expresidenta Michelle Bachelet anunció que el déficit fiscal era de 2,1% y no de 1,7%, como se había comunicado en enero. Conversamos con el economista chileno Alejandro Urzúa.

Además, fue apresado uno de los presuntos responsables de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ocurrida en 2014. El detenido fue identificado como Erick Uriel, conocido como "La Rana", y considerado por los investigadores como "decisivo" en el destino de los normalistas. Sin embargo, los familiares de las víctimas aseguran que "no se trata de alguien importante". Mario González, padre de uno de los desaparecidos, habló del tema con nosotros.

