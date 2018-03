Xi Jinping seguirá al mando

Hablamos sobre este tema con el analista especializado en geopolítica asiática y productor general de Asia TV, Marcelo Ramírez.

"Hoy China se enfrenta a un nuevo desafío. Ya no es un país emergente y no es solo una potencia regional, si no que empieza a cambiar de categoría y emerge como una superpotencia que rivaliza con EEUU. Comienza un proceso de readecuación para el nuevo orden que le toca jugar en el concierto global (…). Xi se proyecta como uno de los grandes líderes históricos de China, a la altura de Mao y de Deng. Quizá por ser sus contemporáneos aún nos cuesta ver ese alcance", dijo Ramírez.

© REUTERS/ Carlos Julio Martinez Partido de expresidente Uribe logra mayoría de curules en Senado de Colombia

El exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y el candidato del partido del ex presidente Álvaro Uribe, Ivan Duque, se enfrentarán en las elecciones presidenciales del 27 de mayo. Así se definió este domingo 11 en las consulta en las que votaron 9 millones de colombianos. El precandidato más votado fue Duque, quien en su discurso agradeció especialmente a Uribe. También se renovó el Congreso, en una puja que contó por primera vez con la participación del partido de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).

El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, es investigado por el supuesto encubrimiento de un escándalo de corrupción que involucra a su esposa y a uno de sus ministros. El nombre de la mujer y del secretario habrían sido eliminado de una serie de documentos relacionados con un escándalo de nepotismo. Ambos aparecían en los papeles de la venta de un terreno estatal a un operador de escuelas vinculado a la esposa del mandatario. Las sospechas de encubrimiento podrían impedirle a Abe un tercer periodo como líder del partido de Gobierno.

