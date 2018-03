Las heridas de la guerra salvadoreña siguen abiertas

"Más que mirar para otro lado, diría que es un Estado cruel y revictimizante. No solo sometió a las víctimas a obligarlas a olvidar y perdonar para que no hubiera aplicación de la justicia, si no que históricamente sea cual sea el Gobierno o los diputados que están en la Asamblea, siempre han mirado hacia otro lado con respecto a las víctimas. No así con los veteranos de guerra de uno y otro bando beligerante, que en la actualidad tienen una legislación con un presupuesto para su indemnización. Las víctimas no tienen ni siquiera una ley, aunque la han propuesto", dijo García.

'En Órbita' también trató la tensión entre Buenos Aires y La Paz a raíz de una disputa sobre los costos de la atención sanitaria a extranjeros. El martes 27, el Gobierno de Mauricio Macri solicitó que los argentinos que viajen a Bolivia o residan allí, puedan atenderse gratis en hospitales. De lo contrario, se manejó un posible cobro a los bolivianos que se atienden en la salud pública argentina. Lourdes Rivadeneira, integrante de la Red Nacional de Migrantes y Refugiados, conversó con Sputnik sobre el tema.

Además, el vicecanciller paraguayo Federico González visitará Rusia en busca de mejores oportunidades para su país y para el Mercosur. En el marco de la visita se reunirá con su par ruso y discutirán la profundización de las relaciones bilaterales, con énfasis en lo comercial. Paraguay promoverá las ventajas del intercambio con el bloque sudamericano, cuya presidencia pro-témpore ejerce desde el pasado 22 de febrero. Sputnik habló con González, quien comentó los objetivos del viaje.

Todo esto y mucho más, por En Órbita.

Escúchenos todos los días a las 18:00 hs de México, 21:00 de Montevideo y a las 00:00 GMT.