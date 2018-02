Netanyahu resiste las pruebas de corrupción en su contra

"Netanyahu tiene la gran ventaja de ser un político con mucha trayectoria, quien no solamente tiene el respaldo de la ultraderecha a la que representa, si no también de otros sectores israelíes. Además, para EEUU es un político con mucha importancia. Permanentemente está amenazando, no solamente a Siria, sino también a Irán, y esto es muy importante para el Gobierno de Trump, para el que Irán es el gran enemigo. Netanyahu en esto es un aliado incondicional de EEUU. No creo que haya cambios demasiado grandes a pesar de estas acusaciones de corrupción", dijo Albani.

© REUTERS/ Carlos Jasso México apoya a Perú en pedir a Maduro que no asista a la Cumbre de las Américas

'En Órbita' también trató la marcha atrás de Perú luego de su invitación a Venezuela a participar de la Cumbre de las Américas que discutirá la crisis política en el país caribeño. El llamado Grupo de Lima, integrado por 14 países, exigió al Gobierno venezolano un cambio en la fecha elegida para celebrar elecciones. Por su parte, el presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo que el Grupo viola, por orden de Donald Trump, el principio de no intervención.

Además, se celebró el día de San Valentín. Se trata de una conmemoración de origen cristiano, en honor a los mártires Valentino de Roma y Valentino de Termi, ejecutados por el Imperio Romano. Con el paso de los siglos, se ha convertido en día para festejar el amor y en un gran negocio internacional que en EEUU ha llegado a ver 18.000 millones de dólares gastados en regalos en un solo día. Desde Perú, Katty Delgado, la organizadora de una de las fiestas que se realizaron esta jornada, habló con Sputnik.

