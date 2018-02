¿Mejora o afán de lucro? La reforma educativa en Puerto Rico

Hablamos sobre este tema con la presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Aida Díaz.

"No se trata de mercancías, esto no es una fábrica de enlatar habichuelas. Se trata de seres humanos. Este no es un negocio para generar ingresos, la educación no es un negocio para generar economías para el país. La educación es una inversión, pero el Gobierno no lo quiere ver, nos está contando por cabeza, nos dice que costamos mucho. Yo quisiera que buscaran por qué cuesta la educación. Aquí está teniendo un costo de alrededor de 6.000 dólares por estudiante, mientras que en EEUU se invierten 11.800 dólares por estudiante", dijo Díaz.

© REUTERS/ Jaime Saldarriaga FARC y derecha de Colombia, entre acusaciones de desprestigio y repudio popular

'En Órbita' también trató la campaña para las elecciones en Colombia. Los dirigentes progresistas Gustavo Petro y Sergio Fajardo lideran las últimas encuestas, en un clima de alta polarización tras la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno. El candidato a senador por el partido ecologista de centro Alianza Verde, Antonio Sanguino, nos dio su visión de la campaña.

Además, Venezuela ya tiene fecha para las elecciones presidenciales. Serán el 22 de abril y la oposición aún debate su participación. El diálogo entre los opositores y el Gobierno, iniciado el 1 de diciembre, entró en un "receso indefinido", mientras que el Departamento de Estado de EEUU insistió en que no reconocerá los comicios. Hablamos con el periodista venezolano Jordán Rodríguez.

Todo esto y mucho más, por En Órbita.

Escúchenos todos los días a las 18:00 hs de México, 21:00 de Montevideo y a las 00:00 GMT.