¿A dónde va la incursión turca contra Afrín?

"Si Turquía se hace con el control de la zona será porque Rusia y EEUU lo permiten. Está claro que no va a depender de la simple voluntad turca. Por otro lado, hay que tener en cuenta que las fuerzas kurdas están muy entrenadas y tienen mucha experiencia militar. De acuerdo a las informaciones de los últimos días no parece que a las tropas turcas les esté yendo demasiado bien. Esto no es un paseo ni mucho menos, las fuerzas kurdas en la región son muy fuertes. Más allá de eso, esto hay que verlo también con perspectiva y tomar en cuenta que uno de los principales aliados de EEUU y miembro de la OTAN no parece sentirse totalmente defendido por Washington ni cercano a su Gobierno", dijo Botta.

Se recrudece la crisis en Honduras. La represión policial a un grupo de opositores que cortaban una calle dejó un muerto, siete detenidos y varios heridos. En tanto, la primera sesión de la junta directiva de la nueva legislatura, duró apenas 10 minutos y estuvo marcada por tensión, enfrentamientos y protestas en contra del presidente Juan Orlando Hernández. Para conocer la posición opositora, hablamos con Manuel Díaz, director de comunicación la Alianza de Oposición.

Siguen las protestas en el campo uruguayo. Empresarios rurales autoconvocados se reunirán este martes 22 en la ciudad de Durazno, donde harán pública una carta con reclamos al Gobierno. Según afirman, los temas que generan mayor preocupación son el atraso cambiario, los costos energéticos, la distribución del costo del Estado y el endeudamiento. Antonio Elías, Vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política, nos dios su visión sobre este conflicto.

