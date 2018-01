¿Renace la llamada primavera árabe?

'En Órbita' también trató el comienzo de la gira del papa Francisco por Chile y Perú en una visita que prevé el encuentro con comunidades originarias para abordar el problema de la tierra y los recursos naturales. La llegada no estuvo exenta de polémica, con protestas contra los abusos sexuales en la Iglesia y críticas de organizaciones indígenas.

Además, el Comando del Pacífico de EEUU informó que la falsa alarma de un ataque con misiles contra Hawái se debió a un error humano. Según los militares, un funcionario envió la alerta a toda la población "al apretar el botón equivocado". La Comisión Federal de Comunicaciones abrió una investigación del suceso, que puso en cuestión los protocolos de aviso estadounidenses mientras crece la tensión nuclear con Corea del Norte.

En tanto, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, fustigó la creación en Siria de fuerzas de seguridad fronterizas apoyadas por EEUU y amenazó a Washington por su respaldo a las milicias kurdas: "no se interponga entre nosotros y esta manada de asesinos. De lo contrario, no seremos responsables de los incidentes no deseados que puedan surgir". Las declaraciones significaron un nuevo golpe a la histórica alianza entre Ankara y Washington.

Todo esto y mucho más, por En Órbita.

Escúchenos todos los días a las 18:00 hs de México, 21:00 de Montevideo y a las 00:00 GMT.