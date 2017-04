"Hoy en día lo que tenemos que empezar a ver son las elecciones que se van a desarrollar en el 2019, en la cuales se va a elegir nuevamente presidente y se va a implementar en su totalidad lo que fue aprobado en el referéndum", dijo a En Órbita el analista internacional, Ariel González Levaggi, candidato a doctor de la Universidad Coch de Turquía.

Conozca más: Erdogan plantea que Turquía celebre referéndum de adhesión a la UE

En tanto, en Brasil, la ex presidenta Dilma Rousseff presentó ante el Supremo Tribunal Federal nuevas pruebas en contra del juicio político que provocó su destitución en agosto de 2016. Se trata de una entrevista al actual mandatario Michel Temer en la que cuenta que el ex presidente de la cámara de diputados, Eduardo Cunha, aprobó el proceso por no obtener el apoyo del Partido de los Trabajadores ante la investigación del comité de ética por su vínculo con la trama de corrupción de Petrobras.

Siria pidió apoyo a la ONU tras el atentado a un convoy de evacuados que dejó más de 120 muertos, entre ellos casi 70 niños. "Esto solo puede considerarse un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad", dice la carta enviada desde la cancillería al secretario general de la ONU.

Todo esto y más, por En Órbita

Escúchenos todos los días a las 18:00 hs de México, 21:00 de Montevideo y a las 00:00 GMT.