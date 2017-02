Trump, el nuevo enemigo de Europa

De hecho, la presidencia del Consejo Europeo incluyó a Trump en la lista de amenazas para la Unión Europea, junto con China, Rusia y el radicalismo islámico. "Se trata de un personaje rupturista en la política internacional", sostuvo Burdman.

El mandatario también dio que hablar con sus nuevas sanciones a Irán. Para entender esta medida, "hay que tener en cuenta las declaraciones de Trump respecto a su alianza incondicional con el Estado de Israel", dijo a En Órbita el periodista y analista internacional Galeb Moussa, quien descartó una guerra en lo inmediato.

"Trump va a tener que ocuparse de lo que pasa dentro de Estados Unidos y no creo que en el corto plazo se monte ningún escenario bélico", manifestó Galeb.

Ya son 54 los muertos por la fiebre amarilla en Brasil, donde el Gobierno envió ocho millones de vacunas a los estados afectados y a otros en riesgo, como Río de Janeiro, con el propósito de contener el contagio. La infectóloga Victoria Frantchez nos explicó los síntomas de esta enfermedad.

Matizando sus últimos gestos hacia Tel Aviv, Estados Unidos advirtió ahora a Israel que los nuevos asentamientos en Palestina 'no ayudan' a lograr la paz. La Casa Blanca expresó en un comunicado que aunque no cree que los colonias judías ya construidas en Cisjordania sean un problema, no ve con buenos ojos aumentar su número.

El nivel de radiación más alto del mundo. Eso es lo que sufrirá Perú este mes, a causa del daño en la capa de ozono. "Los pronósticos para cielo despejado muestran que en la sierra de Perú, en los Andes, se están alcanzados valores extremadamente altos", nos contó Tania Ita, miembro del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de ese país.

