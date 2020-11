¿EEUU confirma que su sistema global de defensa antimisiles apunta a Rusia?

Las pruebas con el lanzamiento de un misil interceptor Standard Missile-3 contra un blanco que simulaba un misil balístico intercontinental que las FFAA de EEUU realizaron el 17 de noviembre en el océano Pacífico, contradicen las declaraciones de EEUU de que su sistema global de defensa antimisiles no apunta a Rusia, dijo la Cancillería rusa.

Los ensayos actuales son una prueba de cómo Washington manipuló la opinión pública, mintió a los socios internacionales y justificó sus acciones en la arena internacional con pretextos absolutamente falsos, afirmó la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.

"Durante muchos años, Washington ha asegurado que la interceptación de los misiles balísticos intercontinentales rusos por parte de los sistemas estadounidenses Standard es técnicamente imposible y que necesita un sistema global de defensa antimisiles, solo para contrarrestar algunas amenazas regionales limitadas".

Al mismo tiempo, la diplomática, recalcó que en medio de las cuestiones de seguridad pendientes, Moscú y Washington deberían buscar una oportunidad para un diálogo constructivo sobre la seguridad integral.

"Volvemos a instar a EEUU a trabajar juntos para encontrar soluciones a los problemas de seguridad acumulados, incluidos los relacionados con la evolución del sistema global de defensa antimisiles estadounidense", recalcó la alta funcionaria.

Sobre las amenzas permanentes de la política militar de los EEUU, la portavoz de la Plataforma Global Contra las Guerras, Susana Oviedo, dice que coincide totalmente con la opinión de la diplomática Maria Zajárova sobre el objetivo de las pruebas de EEUU en el Pacífico.

"En esta Guerra fria que vivimos, sin lugar a dudas el objetivo principal de EEUU es Rusia; sobre todo por su postura internacional, de dar apoyo a los países que son saqueados, invadidos y destruidos por EEUU y sus aliados, como Europa".

"Es necesario volver a la política de diálogo, de tratados de no agresión como lo pide Rusia y, siendo la sociedad civil, en particular la de EEUU, la que debe decir No a las políticas armamentisticas y guerreras cuyas finalidades serían terribles para la humanidad", expresó la especialista.

En otras noticias

Moscú no violó sus compromisos ante la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva (OTSC) al lograr un acuerdo sobre la resolución en Nagorno Karabaj, constató el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en una entrevista con la cadena de televisión RT.

"Varios analistas rusos y extranjeros nos acusan de traición. Lo que es falso porque las obligaciones de la OTSC se extienden únicamente a la defensa conjunta de un Estado miembro de la OTSC de una agresión externa y no es el caso de Armenia", afirmó el ministro ruso.

Las hostilidades en Nagorno Karabaj, que volvieron a estallar a fines de septiembre pasado y provocaron miles de muertos durante un mes y medio de combates, cesaron el 10 de noviembre gracias a una declaración acordada por los líderes de Armenia, Azerbaiyán y Rusia.

Estos y otros temas en el programa informativo–analítico El Punto.