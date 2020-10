Putin aborda los temas más candentes de la actualidad en el Club de Debates Valdái

Al referirse al tema de desarme, el mandatario ruso declaró que "el mundo no tendrá futuro si no se restringe la carrera armamentista", pero aseveró que la capacidad de defensa del país no se verá afectada por el posible fin del tratado START III (de Reducción de Armas Estratégicas):

"Desde mi punto de vista, el mundo no tendrá el futuro, si no hay restricciones algunas en cuanto a la carrera armamentista. Insto a todos nuestros socios a reflexionar al respecto", dijo Putin, al enumerar los tratados abandonados por Washington en las últimas décadas.

"Todo el mundo lo sabe muy bien […] salieron del Tratado sobre Misiles Antibalísticos; luego, del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio; luego, del Tratado de Cielos Abiertos: todavía no han salido, pero EEUU anunció que había iniciado el procedimiento para su retiro".

En cuanto al Tratado de Cielos Abiertos, Putin descartó la posibilidad de que Moscú cumpla con sus compromisos si Washington lo abandona

Vladímir Putin declaró asimismo que la pandemia del COVID-19 demostró "no solo la importancia del desarrollo de la ciencia y la medicina", sino también que "es imprescindible disponer de un sistema masivo de salud que esté al alcance de todos".

El mandatario ruso explicó que "por ahora" no hay "necesidad alguna de volver a las medidas restrictivas como fue en primavera".

"Nuestra medicina actuó eficazmente, ya tenemos reservas de camas hospitalarias y medicamentos, y nuestros médicos ya saben cómo actuar", aseveró.

En otras noticias

Rusia detectó 15.971 nuevos casos de COVID-19 y 290 decesos asociados a esta enfermedad respiratoria en el último día, informó el centro operativo nacional para la lucha contra el coronavirus.

En total, se registra más de 1.46 millones de contagiados mientras que el número de fallecidos ascendió a 25.242.

No obstante, el presidente Vladimir Putin, declaró este 22 de octubre que por ahora en Rusias no hay "necesidad alguna" de volver a las medidas restrictivas aplicadas en la primavera dado que la medicina rusa es eficaz así como el trabajo de todos los servidores de la salud en el país.

En otro orden, Moscú aboga por profundizar la cooperación estratégica entre los integrantes del Grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).

Es una de las prioridades de la política exterior de Rusia, declaró el canciller ruso, Serguéi Lavrov, al dirigirse a los delegados del V Foro de Diplomáticos Jóvenes de los países BRICS.

El V Foro de los Diplomáticos Jóvenes de los países BRICS se celebra del 21 al 24 de octubre de 2020 en Moscú y Kazán, capital de la república rusa de Tartaristán.

Estos y otros temas en El Punto.