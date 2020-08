Rusia registra la primera vacuna en el mundo contra el coronavirus

"Lo más importante es garantizar que la vacuna sea segura y eficaz. La ventaja de nuestra vacuna es que se basa en los adenovirus humanos por lo funciona con más precisión y crea una fuerte inmunidad", declaró el mandatario en una reunión con los miembros de su gobierno.

"Lo sé porque una de mis hijas se vacunó. Tras la primera inyección, su temperatura era de 38, al día siguiente, un poco más de 37 y ya. Tras la segunda inyección, la temperatura subió un poco, pero luego desapareció. Se siente bien y sus niveles [de anticuerpos] son altos", reveló Putin.

"Sé que muchas personas no tienen reacciones externas tras la vacuna, no tienen fiebre, como si no se hubieran hecho nada", dijo Vladímir Putin al precisar que la vacunación de la población "deberá realizarse exclusivamente de forma voluntaria y, que espera que la producción en masa del medicamento empiece en breve".

El ministro de Salud de Rusia, Mijaíl Murashko, afirmó que el fármaco mostró su efectividad y que la vacuna será producida por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya y la compañía Binnofarm.

En otras noticias

Los ministros de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y de Alemania, Heiko Maas, rechazaron el 11 de agosto las sanciones extraterritoriales promovidas por EEUU contra el gasoducto Nord Stream 2.

"Las sanciones extraterritoriales y también las sanciones unilaterales a las que recurre no solo Estados Unidos sino la Unión Europea son ilegítimas", afirmó el canciller ruso, quien fue secundado por su homólogo alemán que criticó el hecho de que Washington opte por este tipo de medidas.

Estos y otros temas en El Punto.