Sistema sanitario de Rusia preparada para afrontar una segunda ola del COVID-19

"El objetivo principal del Gobierno es el crecimiento de la calidad de vida de cada persona en el país. El objetivo será logrado con el crecimiento económico, el desarrollo de la esfera social, es decir el alcance de los objetivos nacionales que nos planteó el presidente", señaló el primer ministro.

"El plan incluye tanto las medidas anticrisis actuales, como los nuevos pasos que deben garantizar la recuperación de empleo e ingresos de la población, el crecimiento económico y los cambios estructurales a largo plazo", enfatizó Mishustin.

En otro orden, el primer ministro, aseguró citando a la oficina nacional de protección al consumidor (Rospotrebnadzor) que cuatro vacunas producidas en Rusia mostraron ser seguras.

"Confío en que en otoño podamos contar con nuestra propia vacuna segura contra el coronavirus. Estoy convencido de que nuestros desarrollos tendrán demanda en Rusia y en todo el mundo. Nuestra industria farmacéutica y médica rusa fueron capaces de enfrentar la epidemia", expresó el jefe del Gobierno.

Además, Mishústin mencionó en su discurso el desarrollo de turismo interior, habló de un Estado de la Unión entre Rusia y Bielorrusia, abogó por combinar la enseñanza tradicional con el formato online. Destacó una disrupción tecnológica y la necesidad de desarrollar nuevos sectores, incluido el de la inteligencia artificial.

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, reiteró este miércoles a su homólogo de Argelia, Sabri Boukadoum, que mientras que en Libia continué la dualidad de poderes, los actores externos procurarán influir sobre su situación dirigiendo sus miradas ora a unos u otros dirigentes del país.

"A los actores extranjeros, sobre todo no regionales, no les preocupa la suerte del Estado libio, al que ellos destruyeron, despreciando la opinión de la Unión Africana y sus intentos de normalizar la situación. Tal conducta de la OTAN fue criminal, no se cumplen los acuerdos logrados gracias a los colosales esfuerzos que se desarrollaron en el período posterior a la agresión de la OTAN", afirmó el canciller ruso.

