Rusia conmemora el 79 aniversario del inicio de la Gran Guerra Patria

"Para nosotros, ciudadanos de Rusia, la memoria de la Gran Guerra Patria, de todos los que lucharon y murieron acercando con todas las fuerzas la Victoria, es absolutamente sagrada", declaró Vladímir Putin.

"La actual generación de soldados y oficiales guarda fidelidad a las tradiciones y cumple con dignidad todas las tareas planteadas. Y sabemos que la capacidad defensiva y la seguridad de Rusia están plenamente garantizadas. Memoria eterna a los héroes caídos, profunda reverencia a los veteranos y gloria a las Fuerzas Armadas de Rusia", enfatizó el presidente de Rusia.

La hazaña del pueblo soviético en los años de la Gran Guerra Patria fue la más grande de toda la historia secular de Rusia, que jamás se debe olvidar, constató el Patriarca de Moscú y de toda Rusia, Kiril, quien dijo en particular:

"Miles, miles y miles de vidas fueron entregadas al altar de la victoria, y al celebrar la Victoria jamás debemos olvidarnos de los sacrificios ni de la hazaña de nuestro pueblo. Fueron sacrificios sagrados y la más grande hazaña de toda la historia milenaria de Rusia", subrayó el Patriarca.

El 22 de junio es el Día de la Memoria y Luto. El país recuerda los hechos protagonizados en el año 1941, cuando el Ejército fascista alemán, sin declaración de guerra, cruzó las fronteras de la Unión Soviética y atacó las ciudades de Kíev, Minsk, Riga y Sebastopol…

El español Jorge Mestre, profesor de la Universidad Europea de Valencia, comentó el significado de la Gran Guerra Patria:

"El fantasma de la guerra fría hizo que se olvidara en muchos países, por muchos historiadores, el papel importante que tuvo Rusia en la caída de los nazis. Pero ahora, creo que cada vez hay que reivindicar con más fuerza la aportación que los soviéticos hicieron para detener a Hitler y conseguir su derrota definitiva", recalcó el profesor español.

Mientras tanto, el 11% de los estadounidenses cree que su país combatió contra Rusia durante la Segunda Guerra Mundial, mientras el 5% considera que el enemigo fue China, según una encuesta realizada por el Instituto Francés de Opinión Pública (IFOP) por encargo de Sputnik.

Además, el 42% no sabe que el 8 de mayo se conmemora el Día de la Victoria en Europa por la rendición incondicional de la Alemania nazi. El 12% no sabe qué es el Holocausto y el 25% no dio una respuesta completa.

El politólogo Andréi Koshkin comentó los resultados del sondeo de opinión efectuado en EEUU al subrayar que "las pifias de tal naturaleza en el conocimiento de la historia de su país y del desarrollo mundial son consecuencia del lavado de cerebros aplicado para el logro de objetivos inmediatos".

Koshkin llama la atención al hecho que los resultados de esta nueva consulta dan cuenta de la formación de semejante tendencia en la conciencia social de una serie de países.

"La opinión de que el Ejército de EEUU combatió entonces contra Rusia es consecuencia de aquella onda expansiva informativa con la que cubren a los norteamericanos continuamente hoy día, inculcándoles que Rusia es su enemigo o que se entrometió en la campaña electoral presidencial de EEUU en 2016. Y que incluso hoy día, Rusia es también culpable de las manifestaciones que se despliegan en ciudades de EEUU. Y lo más lamentable es que los norteamericanos no profundizan, no se interesan en los resultados de la II Guerra Mundial", destacó el politólogo ruso.

En otro orden, en Ucrania, los resultados de un sondeo de opinión efectuado por el Instituto internacional de Sociología de Kiev revelan que más de un tercio de su población (33,5%) lamenta la desintegración de la URSS.

El 35% de los encuestados considera que para Ucrania fue favorable su integración en la URSS. Un porcentaje considerablemente menor habla de un "gran daño".

El politólogo ruso Semión Urálov subraya que tal tendencia se ha observado desde el momento de la existencia de Ucrania independiente:

"Es bastante elevado el porcentaje de los que lamentan la desintegración de la URSS. Desde mi punto de vista, responde a unas cuantas categorías de personas. La primera es estrictamente etaria. En el segundo grupo social están las personas que no se insertaron en el mercado. Y en la tercera categoría están las personas que rechazan la expansión del fascismo que se observa en Ucrania, el crecimiento del ultranacionalismo", subrayó el experto.

Estos y otros temas podrán escuchar con más detalle en la presente edición de El Punto, un espacio informativo-analítico de Radio Sputnik desde Moscú.