Militares rusos toman la "capital" del Estado Islámico

Militares rusos entregaron a los lugareños dos mil paquetes con productos alimenticios. A la ciudad también llegaron médicos militares dispuestos a prestar ayuda altamente calificada a todos los necesitados.

Vladímir Varnavski, oficial del Centro ruso de reconciliación de las partes hostiles, dijo a la prensa que la infraestructura de Raqadurante la operación de liberación de la ciudad llevada a cabo por una coalición internacional capitaneada por EEUU.

El periodista Abbas Djuma dió su parecer al respecto:

"Por lo que importa al Estado Islámico, Raqa de por sí nunca le perteneció. Desde el punto de vista del Califato, ISIS no existe. Ellos no tienen capital ni infraestructura y tampoco cuentan con las posibilidades que tenían antes. Pero el problema no reside en ello. El Estado Islámico sigue existiendo y no solo en territorio de la República Árabe de Siria, sino también como en cierto estado de clandestinidad. Ellos libran guerras de guerrillas y practican incursiones periódicas. Hoy por hoy los combatientes pro-turcos representan un peligro mucho mayor".

Alejandra Loucau, analista internacional argentina, comentó el tema:

"Yo creo que la entrada de Rusia en la cuidad de Raqa simboliza la pérdida de gemonía de EEUU en la región, un nuevo cambio de orientación geoestratégica por parte de EEUU y a la vez significa un avance de Rusia en la región.Veremos cómo van a desarrollarse los hechos en el futuro".

Mientras tanto, el viceministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, declaró a Sputnik que Moscú está dispuesto a debatir la posibilidad deKinzhal y Poseidón en el futuro Tratado de reducción de armamentos estratégicos ofensivos, pero a la vez planteará ante EEUU demandas propias.

El diplomático añadió que con respecto a los sistemas Kinzhal, Burevestnik y Poseidón tenemos una postura abierta y estamos dispuestos a debatir estos temas, pero, dentro del contexto amplio del diálogo sobre la estabilidad estratégica, lo que significa que vamos a plantear ante EEUU las cuestiones que nos interesan.

El experto militar Dmitri Litovkin comentó el tema:

"Washington no está interesado en la prórroga de los tratados de desarme: es la política de su actual administración, a la cual no le gusta cuando le atan las manos con algo".

"Nosotros nos hemos ocupado durante muchos años de la modernización de nuestras fuerzas nucleares estratégicas, algo que no han hecho los norteamericanos. Washington está invirtiendo hoy cerca de un billón de dólares en la creación de nuevos armamentos estratégicos, los que no quisieran incluir en los tratados internacionales, por cuanto se trata de un sistema de restricción de sus posibilidades", explicó el experto Dmitri Litovkin.

El III Tratado de Desarme Nuclear, firmado en 2010 continúa siendo el único tratado vigente entre Rusia y EEUU sobre limitación de armamentos, el que expira en febrero de 2021.

El presidente Putin, declaró la semana pasada que Rusia está dispuesta a extender sin condiciones previas el tratado START III antes del fin de 2019.

En otro orden, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, declaró en conversación con la red CNN que la alianza no considera a Rusia como su enemiga. Sin embargo, Stoltenberg incluyó a Rusia en el listado de problemas que inquietan a la organización.

El politólogo Vladimir Shapovalov no considera que haya ocurrido un cambio de la postura de Stoltenberg con respecto a Rusia:

"Las estructuras de la alianza han avanzado hasta las fronteras de Rusia y la tensión militar se intensifica en su perímetro. Las maniobras militares de la OTAN se realizan con frecuencia e intensidad crecientes, han surgido nuevas bases militares de EEUU y de los entes de la OTAN, la alianza incrementa su presupuesto militar. Y todas estas acciones evidencian de manera patente que las declaraciones de Jens Stoltenberg no son más que un intento torpe de evasión de una situación incómoda", considera Vladimir Shapovalov.

Anteriormente, según el balance de la cumbre de la OTAN en Londres, Jens Stoltenberg definió a Rusia como "el vecino mayor y más cercano", e instó a un diálogo entre Bruselas y Moscú.

Estos y otros temas en esta edición del programa El punto.