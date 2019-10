Moscú y la OSCE definen posturas respecto a Ucrania

"Reafirmamos nuestro apoyo a sus esfuerzos para aumentar la efectividad de la OSCE, observamos que su equipo está sinceramente enfrascado en crear una agenda de unificación para el organismo, en restablecer la confianza entre los Estados miembros, seriamente socavada", dijo el canciller ruso al comienzo de su reunión con Greminger.

El máximo directivo de la OSCE, por su parte expresó la esperanza de que una nueva cita con Lavrov sea productiva y eficiente:

"Es la segunda vez en lo que va de año que tenemos la oportunidad de reunirnos para abordar los asuntos más importantes de nuestra agenda común. Le estoy muy agradecido, Serguéi, que usted siempre encuentra tiempo para mantener una discusión abierta y profunda", dijo Thomas Greminger.

El tema de Ucrania ha sido central en la reunión del jefe de la diplomacia rusa y el secretario general de la OSCE, lo que ambos confirmaron en su rueda de prensa conjunta.

Greminger dijo que espera que Rusia amplíe su apoyo a la misión especial de observación de la OSCE en Ucrania.

Al referirse a la situación en el este de Ucrania, el máximo directivo de la OSCE declaró que las violaciones del alto el fuego en Donbásen las últimas semanas.

"Esto, por supuesto, no nos complace", apostilló Greminger.

Siria ha sido otro tema de la reunión del Ministro de Exteriores de Rusia y el secretario general de la OSCE.

En este contexto Serguéi Lavrov constató que no se corroboraron las informaciones divulgadas por algunos medios occidentales sobre supuestos combates entre soldados turcos y sirios en el noreste del país árabe.

"No he escuchado que se hayan confirmado las informaciones sobre enfrentamientos directos graves entre los militares sirios y turcos en una u otra región donde se lleva a cabo la realización del memorándum ruso-turco del 22 de octubre", declaró Lavrov.

En otro orden, EEUU será el anfitrión el año próximo de la cumbre del G-7 en Florida entre el 10 y el 12 de junio. Es posible que el presidente de EEUU, Donald Trump, invite al mandatario ruso Vladímir Putin a esa cumbre, pero la discusión sobre ese tema aún está en curso.

Por su parte, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes del Congreso de EEUU considera que Rusia no debe participar en las reuniones del G7 "hasta que no respete la integridad territorial de los vecinos" y no se aferre a los "estándares de las sociedades democráticas".

Según el politólogo ruso Maxim Zhárov, la resolución del Congreso está dirigida, en primer lugar, al presidente estadounidense, contra quien los demócratas iniciaron el proceso de ‘impeachment’.

En opinión del experto, el retorno de Rusia a ese formato (G7) no tiene mayor sentido:

"Mientras existe el G20 y el mecanismo de encuentros bilaterales, no es tan necesario", recalcó Zhárov.

Mientras tanto, el presidente Vladímir Putin declaró que Rusia y Ucraniasobre el diferendo del gas.

Putin definió de "absurdos" los intentos de Ucrania de obtener de Gazprom, a través de los tribunales, siete mil millones de dólares por la situación monopólica en el mercado de tránsito del país. El dignatario precisó que, el consorcio ruso "no se ocupa del tránsito del gas a través de Ucrania, por lo que responden compañías nacionales".

El experto ruso Guenadi Shmal, indica que la propuesta de Vladímir Putin ayudará a salir del atolladero en el que están trabadas las conversaciones sobre el tránsito después de 2019.

"No se observan avances en las conversaciones, aunque en ellas participan, además de Rusia y Ucrania, representantes de la UE, los que están interesados en un abastecimiento de gas estable. Pero, de momento no hay consenso, de ahí que surgiera la necesidad de resolver con urgencia este problema", señaló el experto.

Para Guenadi Shmal, "la propuesta bastante equilibrada de Putin muestra una vía de salida del callejón, al que han llegado hoy las conversaciones sobre la firma del tratado siguiente sobre el tránsito".

