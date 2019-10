Putin y Erdogan acuerdan nuevas medidas para normalizar la situación en Siria

"A partir de las 12:00 del 23 de octubre de 2019, la policía militar rusa y las unidades de la guardia fronteriza siria ingresarán en el lado sirio de la frontera sirio-turca fuera del área de la operación (militar turca) Fuente de Paz", dice el documento suscrito por los mandatarios de Rusia y Turquía al término de su reunión de más de seis horas.

Además, el presidente ruso, Vladímir Putin, llamó a lanzar un amplio diálogo entre los kurdos y el Gobierno sirio.

"Se debe lanzar un amplio diálogo entre el Gobierno sirio y los kurdos que viven en el noreste de Siria", dijo Putin a la prensa tras la reunión con Erdogan.

Putin explicó que "solo en el marco de ese diálogo inclusivo es posible tener en cuenta y cumplir plenamente todos los derechos e intereses de los kurdos" porque son "una parte inalienable" del pueblo sirio.

Según el mandatario ruso, la situación sobre el terreno en Siria no debe obstaculizar el lanzamiento del Comité Constitucional programado para el 29 y el 30 de octubre en Ginebra.

Putin agregó que abordó con su homólogo turco los pasos ulteriores "para promover el proceso político en Siria que los sirios mismos llevarán a cabo a través del Comité Constitucional apoyados por la ONU".

En este contexto el presidente ruso indicó que es posible alcanzar una estabilización firme y duradera en Siria "solo si se preserva la soberanía y la integridad territorial del país", al subrayar la importancia de liberarlo de la presencia militar extranjera ilegítima.

Mientras tanto, el fundador de la red social Facebook, Mark Zuckerberg, afirmó al canal televisivo NBC News que Rusia, Irán y China intentan interferir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020.

Por su parte, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, calificó de noticias falsas las declaraciones de Zuckerberg.

"Aquí tienen un caso de 'fake news en las redes sociales'; es un truco rápido y sencillo", escribió Zajárova en su cuenta de Facebook.

El experto en seguridad informativa Vitali Véjov dio su parecer al respecto:

"En los últimos años estamos observando una cierta reorientación de esta compañía comercial hacia el terreno político, a fin de justificar las sumas que se le asignan. Con respecto a este hecho concreto, no es posible valorar una acción que debe supuestamente ocurrir en 2020, y que de momento no ha sucedido. De ahí, pienso que los representantes de Facebook no hacen más que expresar ilusiones… pagadas", indicó Vitali Véjov.

En otro orden, la Embajada de Rusia en Chequia desmintió la información sobre su participación en el financiamiento de una red de espionaje en territorio checo. La noticia fue dada por el Servicio de Seguridad e Información de Chequia, comunica el diario digital "Gazeta.ru".

"La información sobre el supuesto financiamiento por la Embajada rusa en Chequia de cierta red nada tiene que ver con la realidad",— declaró la misión diplomática rusa en Praga.

Nikolái Stárikov, líder del movimiento ruso Patriotas de la Gran Patria, expresó su opinión sobre el particular:

"Cuando el hogar informativo se enfría, hay que echarle nuevos datos, y he aquí Chequia descubre cierta red de espionaje de la que Rusia también es 'cómplice'. Lo que vemos es una simple tecnología de creación de determinada tensión informativa en la histeria rusófoba y en la propaganda antirrusa, y nada más", remarcó Nikolái Stárikov.

Estos y otros temas en esta edición del programa El punto.