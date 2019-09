Moscú reitera su respaldo al Gobierno legítimo de Venezuela

"Rusia apoya a todas las autoridades legítimas de Venezuela, incluida la Presidencia y el Parlamento, y, por supuesto, respaldamos el diálogo que usted, señor presidente, y su Gobierno mantiene con las fuerzas de la oposición", declaró Putin.

Al referirse al intercambio comercial entre Rusia y Venezuela, Vladímir Putin señaló su considerable aumento en los últimos meses. El jefe del Kremlin hizo énfasis en la ayuda que Rusia presta a Venezuela suministrándole fármacos.

Entre los proyectos que se llevan a cabo en Venezuela con la participación de Rusia, Vladímir Putin mencionó varios en el sector energético e informó que Rusia en total "invirtió en la economía de Venezuela unos 4.000 millones de dólares".

Al comienzo de la reunión con su par venezolano el presidente Putin también mencionó en su discurso la cooperación técnica y militar entre Moscú y Caracas que —remarcó— "se desarrolla de acuerdo con el calendario previsto".

Nicolás Maduro, por su parte, dijo que "es muy importante esta reunión, ya casi finalizando este año, para hacer un balance de las dificultades, de las realidades, de los avances y proyectar los años futuros".

"Nos sentimos muy cómodos en Moscú", aseguró el mandatario venezolano.

Las inversiones rusas en proyectos mineros en Venezuela podrían ascender a los 1.000 millones de dólares, además, Rusia prevé aumentar en 2019 el suministro de cereales a Venezuela hasta alcanzar unas 600.000 toneladas, señalan los documentos preparados para las conversaciones de Putin y Maduro.

Franklin González, analista internacional venezolano, compartió con Radio Sputnik su apreciación de una nueva cumbre ruso-venezolana.

"Mientras el gobierno de EEUU aplica sanciones contra Venezuela, la bloquea económicamente, la acusa en todos los terrenos, le amenaza aplicarle sanciones a su principal rubro de exportación, que es el petróleo, observamos que el gobierno de Rusia practica una política de acercamiento y relaciones estrechas. Mientras EEUU pierde a un país, a un gobierno, a un pueblo como el venezolano, Rusia logra obtener un importante aliado en el continente americano", recalcó González.

El experto se mostró convencido de que "la solución del problema que tenemos en Venezuela de las contradicciones de los sectores políticos, que se reflejan en la economía solo será a través del diálogo y la negociación entre los venezolanos".

En otro orden, el presidente de EEUU, Donald Trump, dijo que el inicio de juicio político en su contra, tras reportes de que pidió a su par ucraniano interferir en las próximas elecciones, "es una caza de brujas de los demócratas".

La semana pasada, medios estadounidenses dijeron que un informante del Gobierno presentó una queja después de que Trump durante una llamada telefónica de julio presionó al presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, para investigar al hijo del exvicepresidente Joe Biden por posible corrupción. Joe Biden es precandidato presidencial del opositor Partido Demócrata para las

Según el experto ruso Vladímir Vasíliev, existe el punto de vista de que dicha situación ha sido dictada por la política.

"Se parece mucho a la protagonizada hace unos 20 años por Bill Clinton y tiene que ver con la pugna por la opinión pública. Es la rebelión del Estado profundo contra Trump. Hoy en día, el Gobierno Federal dice que no cumplirá más las indicaciones de Trump", observó el experto.

La jefa de la Cámara baja del Congreso, la demócrata Nancy Pelosi, según Vladimír Vasiliev:"…está haciendo una delicada insinuación al vicepresidente Mike Pence para que active el artículo 25 de la Constitución".

"Pero Trump también tiene su verdad, que consiste en que a lo largo de tres años realmente no le permiten actuar incluso en el marco de sus poderes", apuntó Vladímir Vasíliev.

Mientras tanto, Teherán calificó de irresponsables las acusaciones de Francia, Alemania y el Reino Unido de haber atacado a Arabia Saudí, dado que fueron hechas antes de la investigación del caso.

"De por sí se trata de un paso provocativo y destructivo, que se basa exclusivamente en la ridícula argumentación de que no existe otra explicación posible", se indica en la declaración de la Cancillería de la República Islámica.

El experto ruso Borís Dolgov comentó la polémica desatada entre Teherán y las tres capitales europeas:

"La postura anti-iraní de EEUU y sus aliados europeos es continuación de la tendencia de exacerbación de la tirantez y de presión político-militar sobre Irán. Irán, por su parte, declaró tanto a EEUU como a sus aliados que en caso de un ataque militar responderá con una 'guerra total'. Y en caso de que esta variante se haga efectiva devendrá en una gran crisis militar de envergadura regional".

"Eso no es para bien de Irán, de EEUU ni tampoco de Israel. Arabia Saudí también sufrirá grandemente las consecuencias de un conflicto militar. De modo que pienso que las acusaciones a Irán no cesarán, igual que la presión al país persa, pero supongo que no se producirá ninguna vasta crisis militar", resumió Borís Dolgov.

Estos y otros temas en el programa El Punto.