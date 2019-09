Cumbre tripartita en Ankara: "Arreglo político en Siria no tiene alternativas"

Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, Turquía, Recep Tayyip Erdogan, e Irán, Hasán Rohaní, celebraron este 16 de septiembre en Ankara su quinta cumbre, en el formato de Astaná dedicada a la resolución de la situación en Siria.

Tras reunirse con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, Putin ha destacado "el importante papel de liderazgo de Turquía" y de ese dirigente a la hora de acordar una lista de candidatos para el Comité Constitucional Sirio.

"A mi juicio, es un asunto de extrema importancia", dijo Putin al comentar su reunión con Erdogan.

Al término de su reunión con el presidente iraní, Hasán Rohaní, el mandatario ruso indicó que "gracias a nuestros esfuerzos comunes, incluida la contribución significativa de Irán en el proceso de arreglo en Siria, se logró conseguir mucho en lo que se refiere a la liquidación de los focos de resistencia terrorista y la creación del mecanismo del arreglo político que, ya podemos afirmar, funciona con eficacia".

Rohaní, por su parte, enfatizó que, a pesar de que "los problemas persisten", se han logrado "grandes victorias" en la resolución del conflicto en Siria, por lo que "el formato Rusia-Irán-Turquía juega un papel muy importante".

Al comienzo de la reunión a tres bandas en Ankara, los tres presidentes resumieron su visión de los temas a debatir a puerta cerrada en la quinta cumbre de Rusia, Turquía e Irán, como garantes del arreglo en Siria.

Los esfuerzos de Rusia, Turquía e Irán contribuyeron a estabilizar la situación en Siria y reducir la violencia, constató el presidente ruso, Vladímir Putin:

"El proceso de Astaná, cuyos garantes son Rusia, Turquía e Irán, es un mecanismo eficaz para promover la solución de la crisis siria (...) nuestros esfuerzos conjuntos ayudaron a estabilizar la situación en el territorio sirio y a reducir el nivel de violencia".

El líder ruso, al dirigirse a sus homólogos turco e iraní, expresó la confianza en que "nuestras negociaciones sean productivas y que los acuerdos alcanzados contribuyan a resolver finalmente la crisis en Siria, restaurar la paz y la seguridad en ese país y fortalecer su soberanía, unidad e integridad territorial".

En otro orden, los precios del petróleo se disparan en las bolsas de todo el mundo luego de que Arabia Saudí anunciase una pérdida en su producción de 5,7 millones de barriles diarios a causa de un ataque con drones contra su principal refinería.

Arabia Saudí se vio obligada a retener el 50% de su producción luego de que varios drones atacasen la instalación de procesamiento de crudo más grande del mundo en Abqaiq y el segundo campo petrolero más grande del reino en Khurais.

Para los mercados petroleros, es, superando incluso la pérdida de suministro de petróleo kuwaití e iraquí en agosto de 1990.

Los rebeldes hutíes reivindicaron la autoría de los ataques y advirtieron que seguirán atacando el territorio de Arabia Saudí hasta que el reino cese las operaciones bélicas en Yemen.

El secretario de Estado, Mike Pompeo, había culpado a Irán y aseveró que "estamos armados y listos" para responder cuando se tenga confirmación.

De hecho, EEUU ya ha designado a los culpables pero, a raíz de ello, difícilmente pueda hacer algo, estima el director del Centro de Estudios político-economicos, Vasili Koltashov.

"Lo que más le disgusta a EEUU con respecto a Irán es que el país persa se está desarrollando de forma independiente y exitosa y, por consiguiente, ya es hora de propinarle un "castigarlo". EEUU afronta grandes dificultades económicas y financieras y difícilmente esté en condiciones de llevar adelante otra "Tormenta del desierto", señaló Vasili Koltashov.

Vasili Koltashov supone qué objetivos, en dicho caso, persigue Washington: "EEUU está dispuesto a hacer todo lo posible para evitar que los precios del petróleo se disparen… ya que subiría el coste de producción por el encarecimiento de la materia prima. El valor relativamente moderado del crudo favorece la estabilidad económica… Y esto es lo que Trump, a mi parecer, procura evitar", indicó Vasili Koltashov.

Entre tanto, en un artículo publicado en el diario The Daily Telegraph, el primer ministro británico, Boris Johnson, escribió que próximamente Londres y Bruselas podrán acordar las condiciones de la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

"…tengo previsto asistir a la cumbre clave con la UE el 17 de octubre y formalizar definitivamente el acuerdo que defenderá los intereses del empresariado y los ciudadanos a ambos lados de La Mancha y no a ambos lados de la frontera con Irlanda", manifestó el primer ministro.

Pero B. Johnson advirtió que a falta del acuerdo con la UE el reino igualmente abandonará la organización el 31 de octubre.

Según la profesora de la Universidad de San Petersburgo, Natalia Yeriómina, el problema reside en que el 'establishment' político no tienen un guión preciso de desarrollo de los hechos. En el parlamento prevalece la opinión de que el acuerdo que proponen al Reino Unido es tan desventajoso que es peor aún que salir sin acuerdo. Da la impresión de que en el Reino Unido se ha perdido el hábito de la interacción política. No hay compresión de que el Brexit no es un juego político, sino un trabajo muy serio, y de que Bruselas es un negociador muy obstinado, apuntó Natalia Yeriómina.

Estos y otros temas podrán escuchar con más detalle en la presente edición de El Punto.