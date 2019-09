Trump revela las razones del cese de Bolton

"No estaba de acuerdo con la actitud de John Bolton en lo que se refiere a Venezuela. Bolton reiteradamente abogó por el "cambio de régimen" en la República Bolivariana y la salida del presidente Nicolás Maduro del poder", explicó Trump.

El presidente recalcó también que "no fue una buena declaración" cuando Bolton habló sobre aplicar el "modelo libio" al líder de Corea del Norte, Kim Jong-un.

Trump adelantó que tiene en cuenta a cinco personas "muy calificadas" para sustituir a John Bolton como asesor de Seguridad Nacional.

El analista político Pável Shipilin expresó su parecer sobre la situación relacionada con la dimisión de Bolton:

"Ahora la tarea principal de Trump consiste en ganar las elecciones del año que viene. Llega el momento en que el presidente de EEUU empieza a sopesar la reacción de su electorado. Bolton es una persona que satisfacía plenamente al Congreso. Pienso que ahora Trump prestará mucha atención a la reacción del mismo ante la dimisión de Bolton, para tomar una resolución sobre nuevas dimisiones".

Mientras tanto, el viceministro de Exteriores ruso Serguéi Riabkov alertó de que existe riesgo de una guerra nuclear debido al continuo deterioro de la situación en el ámbito de la estabilidad estratégica.

El vicecanciller hizo estas declaraciones al intervenir en la presentación del informe "Una nueva interpretación y formas de fortalecer la estabilidad estratégica multilateral" elaborado por la Universidad Nacional de Investigación Escuela Superior de Economía de Moscú.

El politólogo Mijaíl Sinélnikov-Orishak, especialista en EEUU, destaca que los polígonos estaban siempre preparados para la reanudación de los ensayos nucleares:

"El asunto de la reanudación técnica de las pruebas nucleares es cuestión de meses. ¿Pienso yo que los norteamericanos reanudarán los ensayos nucleares próximamente? No, no pienso que se trate de un futuro próximo. Pero, si va a ser necesario, ¿optarán por ello? Sí, lo harán, y no lo pensarán siquiera dos veces".

En otro orden, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, en el marco de sus ruedas de prensa semanales, expuso este 12 de agosto la visón de Moscú respecto a los problemas de la actualidad internacional.

En particular, al comentar la situación en torno a Venezuela, la portavoz advirtió que la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) para abordar la crisis de Venezuela podría entrañar consecuencias graves para la región.

La portavoz de la Cancillería rusa llamó a los Estados del área a seguir firmes en su afán de evitar guiones militares y no ceder a las provocaciones.

En el contexto del tema de Venezuela, Zajarova declaró que Rusia rechaza las amenazas de restricciones por parte de EEUU por la colaboración de Moscú con Caracas:

"Quisiéramos pedir de nuevo a los representantes oficiales de la Administración de EEUU no amenazarnos con sanciones, nuevas o renovadas, como una especie de castigo contra operadores económicos rusos por cooperar con Venezuela", dijo Zajárova ante la prensa.

Mientras, la República Popular China aplaude la decisión de EEUU de posponer por dos semanas la implantación de nuevos aranceles, declaró este 12 de agosto el portavoz del Ministerio de Comercio chino, Gao Feng.

La canciller alemana, Angela Merkel, declaró ante el parlamento germano que el sistema de los tiempos de la Guerra Fría cuando Europa contaba automáticamente con la ayuda militar estadounidense "ya no funciona" como fue en tiempos de la guerra fría.

Los países europeos tendrán que "hacer más para garantizar su propia seguridad", afirmó.

Estos y otros temas en esta edición del programa El punto.